Hemşireler kaç yaşında emekli olur? Hemşirelerin emeklilik yaşı kaçtır?

Ülkemizde emekli olmak için bazı koşullar vardır. Yasalarla düzenlenen bu koşulların başında sigorta primi gün sayısının doldurulması mecburiyeti de var. Bunun dışında çalışanın cinsiyetine göre de emekli olma koşulları değişiklik gösterebilir. Çalışılan gün sayısı dışında emekli olmak için belli bir yaşı da doldurmuş olmak gerekiyor. Bunlarla birlikte kişinin işe giriş tarihi de emeklilik yaşının hesaplanmasında göz önünde bulunduruluyor.

Sağlık sektöründe çalışan kişiler için de emeklilik hakkı alabilmeleri konusunda bazı gereklilikler bulunur. Diğer bazı ülkelerden farklı olarak Türkiye'de hemşireler için emeklilik yaşı daha düşüktür. Ayrıca hemşireler için emeklilikte mesleki yıpranma payı da geçerlidir.

Hemşirelerin emeklilik yaşı hesaplaması nasıl yapılır?

Bir çalışanın sigortalılık süresinin başlangıç tarihi, emeklilik hakkını alması konusunda son derece önemli bir rol oynar. Örnek olarak çalışma hayatına başladığı, ilk sigorta girişinin yapıldığı tarih Eylül 1976 olan bir erkek çalışan emekli olabilmesi için şu koşulları yerine getirmelidir:

55 yaşını doldurmuş olmak

En az 500 sigortalı gün sayısını doldurmuş olmak

Yine erkek çalışanlar için 1999 yılı Eylül ayı ve sonrasında sigortası başladıysa emekli olmak için:

60 yaşını doldurma zorunluluğu vardır.

En az 7000 sigortalı iş gününü doldurma zorunluluğu vardır.

Sağlık çalışanları için yıpranma payı söz konusudur. Buna göre her sağlık çalışanı çalışmış oldukları her bir yıl için 60 gün daha fazla çalışmış olarak kabul edilir. Yıpranma payı gün üzerinden hesaplandığında 360 günlük çalışmaları 520 gün olarak artar. Bir yıl boyunca çalışan bir sağlık çalışanı 14 ay çalışmış olarak kabul edilir. Böylece sigortalılık primi gün sayısı da daha erken tamamlanır.

Hemşireler kaç yaşında emekli olur?

Hemşirelikten emekli olan kadın çalışanlar 54 erkek çalışanlar ise 63 yaşını doldurmuş olmalıdırlar.



