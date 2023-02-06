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Malatya'da depremde çöken rezidansta dikkat çeken detay! Henüz 3 yıl önce yapılmış

06.02.2023 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki deprem, Malatya’da da yıkıma neden oldu. Yeşilyurt ilçesinde bulunan Trend Garden rezidans deprem nedeniyle yıkıldı. Enkaz altında çok sayıda kişinin kaldığı öğrenildi. Rezidansın henüz 3 yıl önce yapıldığı öğrenildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli deprem, Kahramanmaraş ve çevresindeki 10 ilde yıkıma yol açtı.

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REZİDANS ÇÖKTÜ

Malatya’da da hissedilen deprem sonrası kent merkezinin değişik bölgelerinde çok sayıda bina çöktü. Malatya Yeşilyurt ilçesi Turgut Özal Bulvarında faaliyet gösteren Trend Garden Residence da deprem nedeniyle yıkıldı.

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3 YIL ÖNCE YAPILMIŞ

41 daireden oluşan rezidansta, çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı belirtildi. Vatandaşlar göçük altında en az 60 kişinin olabileceğini söyledi. Rezidansın henüz 3 yıl önce yapılan yeni bir yapı olması dikkat çekti.

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deprem Malatya Rezidans

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