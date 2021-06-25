Henüz Apple bile tanıtmadı! Fiyatlar dudak uçuklatıyor

Rusya merkezli bir mücevher şirketi, çeşitli telefon modellerini altın ve değerli taşlarla kaplayarak oldukça fazla ilgi çekiyor.

Premium düzeydeki modelleri kıymetli taşlar ve metallerle süsleyerek astronomik fiyatlarla satışa sunmasıyla ünlü olan şirket, şimdilerde iPhone 13 için hazırlıklar yapmaya başlamış durumda. İşin ilginç yanı ise Apple bile daha iPhone 13 modellerini tanıtmış değil.

Yeni iPhone modellerinin çıkışına muhtemelen 3 aylık bir süre kaldı. Elbette bu süre değişiklik gösterebilir. Fakat yeni iPhone modellerinin son çeyrekte çıkması kesin olarak görülüyor.

TİTANYUM KAPLI iPHONE 13 TASARLADI

Caviar şirketi de 3 ay sonra çıkacak olan iPhone modelleri için daha şimdiden 2 farklı konsept tasarladığını duyurdu. Bu konseptlerden biri genellikle uzay endüstrisinde kullanılan karartılmış titanyum ile öne çıkıyor.

Eğer karartılmış titanyum ile kaplı bir iPhone 13 satın almak isterseniz 12.750 dolar civarında bir ödeme yapmanız gerekiyor.

ALTIN KAPLAMA OLANI DA VAR

Ürünün klasik olmasını istiyorsanız ve 7 mikron kalınlığında altın kaplama sizin için kafi ise o zaman 14.290 doları gözden çıkarmanız gerekebilir.

Şirketin bu konseptleri sipariş üzerine hazırladığını da hatırlatalım. Yani rastgele bir dükkana gidip de böyle bir iPhone almanız mümkün değil. Ayrıca, oluşturan konseptlerin Apple'ın resmi ürünleri olmadığını da belirtelim. Firma yalnızca henüz çıkmamış, dolayısıyla kesin fiyatı belirlenmemiş olan yeni iPhone'lar üzerinden iki farklı konsept oluşturmuş durumda.

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