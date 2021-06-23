iPhone 13'ün tanıtım tarihi sızdı! Yeni iPhone ne zaman geliyor?

iPhone 13 ailesi merakla bekleniyor. Apple'ın yeni aile üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü ise bir gerçek. Kimileri yeni iPhone'ları iPhone 12s olarak adlandırsa da telefonların iPhone 13 adıyla gelme olasılığı da var. Üstelik iPhone 12 ailesi gibi iPhone 13 ailesinin de iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'ten oluşması muhtemel. Telefonların özellikleri ise birbirinden farklı olacak gibi görünüyor.

iPHONE 13'ÜN ÖZELLİKLERİNİ PAYLAŞMIŞTI

Wedbush analisti Dan Ives, daha önce paylaştığı bir notta iPhone 13'ün özelliklerinin bir kısmını açıklamış, hatta iPhone 13 ailesinde 1 TB depolama seçeneği olabileceğini öne sürmüştü. Bu, dün başka bir kaynak tarafından çürütülmüştü. Ancak analist, şimdi iPhone 13 ailesi hakkında daha da önemli bir bilgi paylaştı.

iPHONE 13'ÜN TANITIM TARİHİ ORTAYA ÇIKTI

Ives, "iPhone 13 ne zaman tanıtılacak?" sorusuna yanıt vererek, iPhone 13'ün tanıtım tarihi hakkında tahmin yaptı. Analistin tahminine göre Apple, iPhone 13'ü eylül ayının üçüncü haftasında tanıtacak. Apple'ın genellikle iPhone etkinliklerini Salı günü düzenlediğini düşünürsek, iPhone 13'ün 14 Eylül 2021 Salı günü tanıtılması olası görünüyor.

YENİ IPHONE'UN ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN?

iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max olmak üzere dört farklı modelin sahneye çıkacağı konuşulurken, 14 Eylül 2021 tarihinden yola çıkarak, Apple'ın 17 Eylül 2021'den itibaren yeni iPhone'ların ön siparişlerini almaya başlayacağı söyleniyor. 24 Eylül'den itibaren ise iPhone 13 veya iPhone 12s olarak adlandırılacağı düşünülen yeni iPhone'ların satışa sunulması bekleniyor.

