Sosyal medya fenomeni Daisy Keech, sessizliğini bozdu! Aynanın karşısındaki iç çamaşırlı pozu gündem yarattı

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dünyanın pek çok noktasından milyonlarca takipçiye ulaşmayı başaran Daisy Keech, hayranlarıyla iletişim kurmayı tercih ederek Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanıyor. Olumsuz eleştirileri ve toplumsal normları bir kenara bırakan Keech, yine cesur bir paylaşımla takipçilerinden tam not almayı başardı.

BEĞENİ BUTONU ÇÖKTÜ

Ayna karşısına siyah iç çamaşırı takımıyla çıkan Keech, yüzünü göstermediği bir selfiesini yayınladı. Fenomen isim gönderisine siyah bir kalp emojisi ekledi. Keech’in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum ulaştı. Sosyal medya kullanıcılarının byük bir bölümü fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda bulundu. Bir sosyal medya kullanıcısı, “İnanılmaz görünüyorsun” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu gördüğüm en güzel kare olmalı” dedi.