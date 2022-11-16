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Sosyal medya fenomeni Daisy Keech, sessizliğini bozdu! Aynanın karşısındaki iç çamaşırlı pozu gündem yarattı

16.11.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yaptığı fitness ve sağlıklı yaşam paylaşımları sayesinde kısa sürede popüler olmayı başaran Daisy Keech, 6 milyon yakın takipçisiyle sıklıkla cesur pozlarını paylaşıyor. Hayranlarını şaşırtmayı seven fenomen isim bu kez seksi bir ayna selfiesiyle hayranlarının karşısına çıkmayı seçti.

Sosyal medya fenomeni Daisy Keech, sessizliğini bozdu! Aynanın karşısındaki iç çamaşırlı pozu gündem yarattı

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dünyanın pek çok noktasından milyonlarca takipçiye ulaşmayı başaran Daisy Keech, hayranlarıyla iletişim kurmayı tercih ederek Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanıyor. Olumsuz eleştirileri ve toplumsal normları bir kenara bırakan Keech, yine cesur bir paylaşımla takipçilerinden tam not almayı başardı.

BEĞENİ BUTONU ÇÖKTÜ

kapak demi

Ayna karşısına siyah iç çamaşırı takımıyla çıkan Keech, yüzünü göstermediği bir selfiesini yayınladı. Fenomen isim gönderisine siyah bir kalp emojisi ekledi. Keech’in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum ulaştı. Sosyal medya kullanıcılarının byük bir bölümü fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda bulundu. Bir sosyal medya kullanıcısı, “İnanılmaz görünüyorsun” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu gördüğüm en güzel kare olmalı” dedi.

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sosyal medya daisy keech

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