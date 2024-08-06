Hep istenirdi bu kez gerçek oldu! Milyoner kocası düğün hediyesini abarttı... "Bana ağırlığım kadar altın hediye etti"

Sosyal medyada ailesinin gösterişli yaşam tarzından kesitleri sık sık paylaşan Linda Andrade son olarak ise kız Amira'nın özel tasarım bebek arabasını göstermişti. Evliliğinden önce kocasının kendisine herhangi bir sözleşme imzalatmadığını dile getiren Linda, "Bana ağırlığım kadar altın hediye etti. Evlilik sözleşmesi asla kabul edebileceğim bir şey değildi. Kırmızı çizgilerimin farkında" dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Linda'nın gönderisini yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Hepinizin idolüsün" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Onun gibi bir adamı bırakmayın." yorumunda bulundu.