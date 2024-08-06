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    4. Hep istenirdi bu kez gerçek oldu! Milyoner kocası düğün hediyesini abarttı... "Bana ağırlığım kadar altın hediye etti"

    Hep istenirdi bu kez gerçek oldu! Milyoner kocası düğün hediyesini abarttı... "Bana ağırlığım kadar altın hediye etti"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    06.08.2024 14:39
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    Sosyal medyada 'lionlindaa' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Linda Andrade isimli genç bir kadın milyoner kocası ve Dubai'deki gösterişli hayatı sayesinde kısa sürede fenomene dönüştü. Şatafatlı hayatının her detayını takipçilerine gösteren Linda son olarak ise düğünden önce kocasının kendisine hediye ettiği altınları öve öve bitiremedi.

    Hep istenirdi bu kez gerçek oldu! Milyoner kocası düğün hediyesini abarttı... "Bana ağırlığım kadar altın hediye etti"

    Sosyal medyada ailesinin gösterişli yaşam tarzından kesitleri sık sık paylaşan Linda Andrade son olarak ise kız Amira'nın özel tasarım bebek arabasını göstermişti. Evliliğinden önce kocasının kendisine herhangi bir sözleşme imzalatmadığını dile getiren Linda, "Bana ağırlığım kadar altın hediye etti. Evlilik sözleşmesi asla kabul edebileceğim bir şey değildi. Kırmızı çizgilerimin farkında" dedi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Linda'nın gönderisini yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Hepinizin idolüsün" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Onun gibi bir adamı bırakmayın." yorumunda bulundu.

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