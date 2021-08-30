Hepsi birbirinden güzel! İşte futbolcuların güzel eşleri...

Hem ülkemizde hem de dünyada futbolcular oynadıkları takımlar kadar, özel hayatlarıyla da dikkatleri üzerlerine çekiyor. Kazandıkları paradan, yaşadıkları evlere; bindikleri arabalardan, hayatlarına giren insanlara kadar pek çok konu merak ediliyor. Bu haberimizde Türk futbolcularının kendilerinden belki de daha fazla konuşulan eşlerini bir araya getirdik. İşte o isimler…

TÜRK FUTBOLCULARIN GÜZEL EŞLERİ

Takımların yıldızı olan pek çok futbolcunun eşleri de bir anda herkesin yengesi oluyor. Özel hayatlarıyla çok dikkat çeken futbolcuların birbirinden güzel eşlerini sizler için bir araya getirdik.

CANER ERKİN- ŞÜKRAN OVALI

Asena Atalay’dan boşandıktan sonra güzel oyuncu Şükran Ovalı ile hayatını birleştiren Caner Erkin’in bu evlilikten bir kızı oldu. Güzeller güzeli olan Ovalı, boy gösterdiği her dizide dikkatleri üzerine çekiyor. Ayrıca Caner hangi takıma gitse, eşi Şükran Ovalı da o takımın yengesi oluyor.



SABRİ SARIOĞLU- YAĞMUR SARIOĞLU

Sabri Sarıoğlu’nun güzeller güzeli eşi Yağmur Sarıoğlu sarı saçlarıyla dikkatleri üzerine çeken bir isim. Dikkat çektiği bir başka alan ise Yağmur Sarıoğlu pilotluk yapıyor. 18 yıllık evli olan çift herkesin takdirini topluyor.



VOLKAN DEMİREL-ZEYNEP SEVER

Uzun zamandır Fenerbahçe’de file bekçiliği yapan Volkan Demirel, özel hayatıyla da hep dikkat çekti. Futbolcunun güzeller güzeli eşi Zeynep Sever de özellikle sosyal medyayla adını daha çok duyurdu.



ARDA TURAN VE ASLIHAN DOĞAN

Özel hayatı belki de futbolculuğundan daha çok konuşulan Arda Turan evlendikten sonra durulan isimlerden. Aslıhan Doğan ile hayatı birleştiren Turan’ın çocukları da oldu. Aslıhan Doğan ise her zaman güzelliği ve stili ile dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.



MEHMET TOPAL-SELDA TOPAL

Yetenekli futbolcu Mehmet Topal'ın eşi Selda Topal, daha çok yaptığı yardım faaliyetleriyle adından sıkça söz ettiriyor. Mehmet Topal'la evlenmeden önce Böbrek Vakfı Halkla İlişkiler Müdiresi olan Selda Hanım, zamanının büyük bölümünü hayır işlerine ayırıyor. Çiftin Mehmethan isimli bir oğlu var.



HATİCE GÖNÜL-GÖKHAN GÖNÜL

Hatice Gönül Fenerbahçeli Gökhan Gönül'ün eşi Hatice Gönül, özel hayatıyla dikkat çekmeyi sevmiyor. Fenerbahçe'nin maçlarını kaçırmayan Hatice Hanım, sarı-lacivertlilerin TT Arena'da Galatasaray'la oynadığı karşılaşmayı da tribünden takip ederek nasıl bir taraftar olduğu gösterdi. Gökhan-Hatice Gönül çiftinin tanışması ise bir hayli ilginç. Gökhan Gönül, Ankara'da bir kafede otururken bir kazaya şahit oluyor. Kaza geçiren araçta iki kişi görüyor ve hastaneye kaldırılmaları konusunda yardım ediyor. Bu kazanın ardından çiftin ilişkisi başlıyor. Çiftin Baran ve Kuzey isimli iki oğlu var.

TUĞBA BELÖZOĞLU- EMRE BELÖZOĞLU

Tuğba Belözoğlu Başakşehirsporlu Emre Belözoğlu, Tuğba Hanım'la 2 Ocak 2008'de dünya evine girdi. Mütevazi hayatıyla dikkat çeken Tuğba Belözoğlu, eşinin maçlarını kaçırmıyor.

DAİANE DE SOUZA-ALEX DE SOUZA

Daiane de Souza Türkiye'de Alex de Souza kadar popüler olan eşi Daiane de Souza tam bir Türkiye aşığı. Vücudunda Türkiye dövmesi bulunan Daiane, Alex'in Fenerbahçe'de oynadığı 8 yıl boyunca hiçbir maçı kaçırmadı. Kendisine ait locada iç saha maçlarını izleyen Daiane, birçok deplasmanda da formasını giyip eşine destek oldu. İkisi kız biri erkek üç çocuğu olan çift 2010 yılında evlendi. Evlendiklerinde Alex 23, Daiane 16 yaşındaydı.



ROBERTA NAGEL-FELİPE MELO

Roberta Nagel, bir dönem Galatasaray'da form giyen Felipe Melo'nun eşi. Çiftin üç çocuğu var. Ayrıca Melo'nun ilk evliliğinden de bir oğlu var. Nagel, eşinin tüm maçlarını çocuklarıyla birlikte takip ediyor. Ayrıca Nagel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor.



VİCTORİA BECKHAM-DAVİD BECKHAM

Victoria Beckham 1990'lı yıllarda fırtına gibi esen Spice Girls müzik grubunun üyesi olan Victoria Beckham, son yıllarda moda tasarımcılığına ağırlık verdi. İngiliz efsane futbolcu David Beckham ile 1999 yılında ilk bebeklerinin doğumundan dört ay sonra evlenen çift uzun yıllardır aile yaşantıları ile dikkat çekiyor. Çiftin dört çocuğu da sporla iç içe.



HELENA SEGER-ZLATAN İBRAHİMOVİC

Helena Seger İtalyan ekibi Milan'da forma giyen Zlatan İbrahimovic'in eşi de son derece popüler biri. İsveçli eski manken Helena Seger, eşinden 11 yaş büyük. Seger, verdiği demeçlerde sürekli olarak yaş farkının kendileri için önemli olmadığını vurguluyor. Medyatik çiftin Vincent ve Maximilian isimli iki oğlu var.



MELİSSA SATTA-KEVİN PRİNCE BOATENG

Melissa Satta, Gana asıllı Alman futbolcu Kevin Prince Boateng'in eşidir. Schalke 04'lü futbolcunun eşi, sunuculuk yapıyor. Boateng ile 2011'de evlenen Satta, Schalke 04 maçlarını kaçırmıyor.



LORELEİ TARON

Rademal Falcao'nun eşi Lorelei Taron, ülkesi Arjantin'de önemli bir pop yıldızı. Yoğun çalışma şartlarına rağmen Taron, Falcao'nun maçlarını kaçırmıyor.





