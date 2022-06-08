Hepsi grubuyla tanınan Yasemin Yürük mayolu pozuyla yürek hoplattı!

Bir dönemin popüler müzik grubu Hepsi'de yer alan Yasemin Yürük, dansı ve sesiyle herkesi etkileyen sanatçılar arasında yer alıyordu. Uzun bir süredir magazinden uzak olan Yasemin Yürük, Instagram pozlarıyla gündeme gelmeye başladı. Yasemin Yürük'ün mayosuyla verdiği son poz dikkatleri üzerine çekti.

AMUDA KALKTIĞI POZLA OLAY OLMUŞTU

Hepsi grubundan ayrıldıktan sonra spora ağırlık veren ve fiziğini her geçen gün güzelleştiren Yasemin Yürük, cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Bir ara amuda kalktığı anları takipçileriyle paylaşan Yasemin Yürük, dikkat çekici fiziğiyle herkesi şoke etmişti.

MAYOLU POZUYLA YÜREK HOPLATTI

Son olarak Instagram takipçilerinin karşısına dekolteli pozlarıyla çıkan Yasemin Yürük, mayolu pozuyla herkesi büyüledi.

Fiziği ve dekoltesiyle mest eden Yasemin Yürük'ün paylaşımlarına binlerce beğeni ve yorum yağdı.





