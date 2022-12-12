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  4. Her detayı korkunç: 16 yaşındaki çocuğu katletti! Hamile teyzesi ve karnındaki kuzeni için...

Her detayı korkunç: 16 yaşındaki çocuğu katletti! Hamile teyzesi ve karnındaki kuzeni için...

12.12.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Soma ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. 22 yaşındaki maden işçisi F.Y. tartıştığı için ablasının evine giden hamile eşine ateş etti. Ancak bu sırada F.Y.’ye engel olmak için araya giren baldızının oğlu 16 yaşındaki Servet Övec vurularak kanlar içerisinde yere yığıldı. Övec’in hayatını kaybettiği belirlenirken polis, olay sonrası F.Y.’si gözaltına aldı.

Her detayı korkunç: 16 yaşındaki çocuğu katletti! Hamile teyzesi ve karnındaki kuzeni için...

Soma'da maden ocağında içi olan şahıs, hamile eşini katletmek isterken baldızının 16 yaşındaki oğlunu öldürdü. Adeta bir aile dehşetinin yaşandığı olayda, bir kadın cinayeti işlenecekken 16 yaşındaki bir çocuk av tüfeğiyle katledildi. İşte dehşete düşüren olayın ayrıntıları...

HAMİLE EŞİ EVİ TERK EDİP ABLASINA GİTMİŞTİ

Maden ocağında işçi olarak çalışan F.Y., dün saat 11.30 sıralarında, iddiaya göre, 5 aylık eşi 21 yaşındaki B.Y. ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın uzaması üzerine hamile olduğu öğrenilen B.Y., 2 gün önce evi terk edip, ablasının evine gitti. Av tüfeğini alan F.Y., dün eşini geri getirmek için baldızının evine gitti. Tartışma B.Y.'nin eve dönmek istememesi üzerine daha da uzadı. F.Y., yanındaki av tüfeğini eşi B.Y.'ye doğrulttu.

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HAMİLE TEYZESİNİ KORUMAK İSTERKEN ÖLDÜRÜLDÜ

Bu arada araya giren baldızının bir oto tamir atölyesinde çırak olarak çalışan oğlu Servet Övec, göğsüne isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri Övec'in hayatını kaybettiğini belirledi.

GÖZALTINA ALINDI

Övec'in cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Manisa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayın ardından F.Y.'yi gözaltına aldı. (DHA)

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