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Paraları not almışlar 1 gecelik, 10 saatlik... Rus jinekoloğa aylarca zorla fuhuş! Şifre: Yeni araçlarımız geldi

12.12.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fuhuş operasyonunda ortaya çıkanlar dehşete düşürdü. Bursa merkezli operasyonda tutuklanan şüphelilerin tatil için Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu kadınları hedeflediği tespit edildi. Fuhuşa zorlanan kadınlar arasında 37 yaşındaki Rus jinekolog da vardı. Tatile geldiği Mardin’de şüphelilerle tanıştığı belirlenen kadının 2,5 ay önce tuzağa düşürüldüğü öğrenildi. Alınan paraların not edildiği defterler de ele geçirilirken şifreli olarak “Yeni araçlarımız geldi” şeklinde konuşulduğu anlaşıldı.

Paraları not almışlar 1 gecelik, 10 saatlik... Rus jinekoloğa aylarca zorla fuhuş! Şifre: Yeni araçlarımız geldi

Bursa merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda ortaya çıkan detaylar akıllara durgunluk verdi. Şüphelilerle ilgili ele geçirilen not kağıtlarında tüm ayrıntılarıyla alınan paralar "1 gecelik, 10 saatlik, 5 saatlik" şeklinde yazılırken şüphelilerin kadınları ilişkiye zorladıkları kişilerle şifreli konuştukları da anlaşıldı. Şifrenin ise "Yeni araçlarımız geldi" olduğu öğrenildi. Öte yandan şüphelilerin fuhuş için Türkiye'ye tatil için gelen yabancı uyruklu kadınları hedef aldığı ve tuzaklarına düşürdükleri de anlaşıldı. İşte akılalmaz fuhuş olayı ile ilgili detaylar...

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12 ŞÜPHELİ YAKALANDI! FUHUŞA SÜRÜKLENEN 13 KADIN KORUMA ALTINDA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kadınların çalışma vaadiyle Türkiye'ye getirilip zorla fuhuşa zorlandığı bilgisine ulaştı. Ekipler bu bilgi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 3 Aralık’ta, Bursa, İstanbul ve Balıkesir'de çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, yabancı uyruklu kadınları zorla fuhşa sürüklediği tespit edilen 1’i yabancı uyruklu, 3’ü kadın, 12 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye'ye getirilip zorla fuhuşa sürüklenen 13 kadın ise koruma altına alındı.

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PAZARLIK ŞİFRESİ: YENİ ARAÇLARIMIZ GELDİ

Evlerde ele geçirilen dijital materyalleri inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin kadınları ilişkiye zorladıkları kişilerle 'Yeni araçlarımız geldi' şifresiyle konuştuklarını tespit etti. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise kadınlara ait pasaportlar, çok sayıda telefon ve fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 21 bin lira ele geçirildi.

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KADINLARA TÜRKÇE İSİMLER VERMİŞLER

Koruma altına alınan, şüphelilerin Türkçe isimler verip, erkeklerle de bu isimle tanıştırıldığı yabancı uyruklu Z.K., N.G., S.R., N.E., M.Y., D.M., S.S., O.A., A.A., M.D., S.D., F.M. ve A.A. isimli kadınlar, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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Şüpheliler M.D., H.K., İ.E., S.G., Ü.K., G.D., U.Y., U.T., S.A., B.G., S.P. ile M.K. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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TÜRKİYE'YE TATİLE GELEN RUS JİNEKOLOĞU DA AĞLARINA DÜŞÜRMÜŞLER

Kurtarılan kadınlardan Rus uyruklu O.A.’nın ülkesinde jinekolog olduğu, tatile geldiği Mardin’de suç örgütü üyeleriyle tanışarak arkadaşlık kurduğu belirlendi.

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Ülkesine dönen O.A. ile telefonla görüşmeye devam eden şüphelilerin onu tatil için davet ettikleri tespit edildi. En son 2,5 ay önce Türkiye’ye gelen O.A.’ya zorla fuhuş yaptırıldığı saptandı. O.A. ve diğer kadınlar, sınır dışı edilerek ülkesine gönderildi. (DHA)

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