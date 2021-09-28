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Her gün cinsel ilişkiye girdiğini itiraf eden Lottie Moss, bunu 'dişlerini fırçalamaya' benzetti

28.09.2021 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kate Moss'un küçük kız kardeşi olan 23 yaşındaki Lottie Moss, yaptığı çarpıcı bir itirafla gündeme bomba gibi düştü. Seks yapmanın utanılacak bir şey olmadığını dile getiren genç model, her sabah cinsel ilişkiye girdiğini ve bunu diş fırçalamak kadar rutin bir şey olduğunu söyledi.

Her gün cinsel ilişkiye girdiğini itiraf eden Lottie Moss, bunu 'dişlerini fırçalamaya' benzetti

Her adımıyla olay olan 23 yaşındaki Lottie Moss, çarpıcı açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Efsanevi top model Kate Moss’un kız kardeşi olan Lottie Moss, katıldığı bir programda cinsel ilişkiye girmenin diş fırçalamak gibi rutin bir şey olduğunu dile getirdi.

ONLYFANS YÜZÜNDEN AİLESİYLE ARASI BOZULDU

Açtığı yetişkinlere özel içeriklerin yer aldığı sosyal medya platformu OnlyFans hesabı yüzünden ailesiyle arası bozulan Lottie Moss, bu yüzden kendini damgalanmış gibi hissettiğini dile getirdi.

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Moss sözlerine, herkesin seks yaptığını ekleyerek neden utanç verici olduğunu sorguladı. Genç model, “Seks eğlenceli ve iyi bir konuşma konusu olmalıdır. Herkes seks yapar, öyleyse neden ayıp olsun ki?” dedi. Lotti Moss, "Herkes, belki eş zamanlı değil belki de öyle bilemem ama sabah uyandığında dişini fırçalayıp seks yapar. Bu tabii pozisyona bağlı olan bir şey ve ben de seksi destekleyen biriyim." diyerek sözlerini tamamladı.

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OnlyFans Lottie Moss
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