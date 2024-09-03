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    4. Her satırı korkunç! Hamile kadına kasap bıçağıyla saldırarak öldürdü... Keserek karnındaki bebeğini çaldı

    Her satırı korkunç! Hamile kadına kasap bıçağıyla saldırarak öldürdü... Keserek karnındaki bebeğini çaldı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    03.09.2024 14:11
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Şikago şehrinde Clarisa Figueroa isimli bir kadın, 19 yaşındaki Marlen Ochoa-Lopez adındaki hamile genç bir kadına saldırdı. Evine gizlice girdiği Marlen'in kabloyla boğarak öldürdükten sonra kasap bıçağıyla saldıran Figueroa, kadının karnından bebeğini çaldı. Ardından ise bebeği kendi çocuğuymuş gibi gösteren Figueroa 50 yıl hapis cezası aldı.

    Her satırı korkunç! Hamile kadına kasap bıçağıyla saldırarak öldürdü... Keserek karnındaki bebeğini çaldı

    MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Şikago şehrinde yaşayan 19 yaşındaki Marlen Ochoa-Lopez isimli genç bir kadın korkunç cinayetin kurbanı oldu. Olay Clarisa Figueroa'nin bebek kıyafetleri bağışlama sözü vererek Marlen'in evine gelmesiyle yaşandı. Marlen'i bir telefon kablosuyla boğarak öldüren Figueroa nefes almayan bri bebek doğduğunu iddia ederek polise haber verdi.

    CANSIZ BEDENİ ÇÖP KUTUSUNDA BULUNDU

    Figueroa Marlen'in karnını keserek bebeğini çıkarttıktan sonra 19 yaşındaki genç kadının cansız bedenini evinin dışındaki bir çöp kutusuna attı. Figueroa'un kendi bebeği olduğunu iddia ettiği bebek ise olaydan 2 ay sonra hayatını kaybetti.

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    Amerika bebek
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