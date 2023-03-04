Her şey 3 saniye içinde oldu! Evsiz bir adamın yanına gidip silahını çıkarttı... Ardından kafasına nişan alıp tetiği çekti

Amerika Birleşik Devletleri’nde sokak ortasında evsiz bi adamın başından vurulmasıyla sonuçlanan olay ülkenin gündemine yerleşti. 23 yaşındaki Deshwan Thomas isimli saldırgan evsiz bir adamın kaldırımda vahşice öldürülmesiyle bağlantılı olarak birinci derece cinayet suçlamasıyla tutuklandı. Olay bir görgü tanığının cep telefonuna saniye saniye kaydettiği görüntülerle ortaya çıktı.

NEDENİ: BENZİN İSTASYONUNDAKİ ANLAŞMAZLIK

Soruşturma başkanı ve Saint Louis Polis Departmanından bir yetkili olan Dedektif Marco Christlieb, 23 yaşındaki saldırganın kaldırımda oturan evsiz bir adama doğru yürüdüğünü, silahını çıkartarak hiç tereddüt etmeden tetiği çekip kurbanını öldürdüğünü doğruladı. Cinayetin kaynağında ise ikili arasında daha öncede bir benzin istasyonunda yaşanan tartışma olduğu belirtildi. Thomas olaydan birkaç saat sonra şehir kütüphanesinde tutuklanarak gözaltına alındı.