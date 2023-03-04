Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Her şey 3 saniye içinde oldu! Evsiz bir adamın yanına gidip silahını çıkarttı... Ardından kafasına nişan alıp tetiği çekti

Her şey 3 saniye içinde oldu! Evsiz bir adamın yanına gidip silahını çıkarttı... Ardından kafasına nişan alıp tetiği çekti

04.03.2023 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Missouri eyaletinin Saint Louis bölgesinde 23 yaşındaki Deshawn Thomas isimli bir adam kaldırımda oturan evsiz bir adamın yanına yaklaşarak onu silahla başından vurdu. O anlara ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem yaratırken Thomas birinci derece cinayet suçlamasıyla tutuklandı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde sokak ortasında evsiz bi adamın başından vurulmasıyla sonuçlanan olay ülkenin gündemine yerleşti. 23 yaşındaki Deshwan Thomas isimli saldırgan evsiz bir adamın kaldırımda vahşice öldürülmesiyle bağlantılı olarak birinci derece cinayet suçlamasıyla tutuklandı. Olay bir görgü tanığının cep telefonuna saniye saniye kaydettiği görüntülerle ortaya çıktı.

NEDENİ: BENZİN İSTASYONUNDAKİ ANLAŞMAZLIK

kapak 2

Soruşturma başkanı ve Saint Louis Polis Departmanından bir yetkili olan Dedektif Marco Christlieb, 23 yaşındaki saldırganın kaldırımda oturan evsiz bir adama doğru yürüdüğünü, silahını çıkartarak hiç tereddüt etmeden tetiği çekip kurbanını öldürdüğünü doğruladı. Cinayetin kaynağında ise ikili arasında daha öncede bir benzin istasyonunda yaşanan tartışma olduğu belirtildi. Thomas olaydan birkaç saat sonra şehir kütüphanesinde tutuklanarak gözaltına alındı.

İlginizi Çekebilir

Silahlı saldırı! 3 çocuk öldü, 2’si yaralandı

Silahlı saldırı! 3 çocuk öldü, 2’si yaralandı

 Akaryakıt deposunda korkutan yangın! 17 ölü, 50’den fazla yaralı

Akaryakıt deposunda korkutan yangın! 17 ölü, 50’den fazla yaralı

 Tren kazasının yankıları sürüyor! Halk sokağa döküldü

Tren kazasının yankıları sürüyor! Halk sokağa döküldü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Silahlı saldırı! 3 çocuk öldü, 2’si yaralandıSilahlı saldırı! 3 çocuk öldü, 2’si yaralandı
Deprem kahini olarak ünlenmişti! Yeni tahmini kızdırdıDeprem kahini olarak ünlenmişti! Yeni tahmini kızdırdı
Canlı yayını unuttu! “O bizim Celâl’den daha iyi”Canlı yayını unuttu! “O bizim Celâl’den daha iyi”
Anahtar Kelimeler:
Amerika silah evsizler

En Çok Okunan Trend Haberler

Akaryakıt deposunda korkutan yangın! 17 ölü, 50’den fazla yaralı

Akaryakıt deposunda korkutan yangın! 17 ölü, 50’den fazla yaralı

Herkes bu görüntüyü konuşuyordu! Sebebi deprem mi?

Herkes bu görüntüyü konuşuyordu! Sebebi deprem mi?

Tren kazasının yankıları sürüyor! Halk sokağa döküldü

Tren kazasının yankıları sürüyor! Halk sokağa döküldü

Çok çarpıcı rapor! Türkiye'deki depremler...

Çok çarpıcı rapor! Türkiye'deki depremler...

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.