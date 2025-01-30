Her şey çocukların gözü önünde yaşandı! Dev akvaryumda gösteri yapan kadına balık saldırdı... Çığlık çığlığa izlediler

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Yunnan eyaletindeki Xishuangbanna İlkel Orman Parkı'ndaki akvaryumda korkunç bir olay yaşandı. 22 yaşındaki Masha isimli bir kadın akvaryumda balıklarla yüzerek deniz kızı performansı sergiliyordu. O sırada sinsi bir balık sessizce Masha'ya doğru yaklaşarak çenesiyle genç kadının kafasını ısırdı.

Deniz kızı rolündeki Masha'ya saldıran balığın 6 metre uzunluğa kadar büyüyebilen ve bazen insanlara saldırdığı bilinen bir mersin balığı olduğu iddia edildi.

YÜZÜNDEN YARALANDI

Balığın saldırısının ardından Masha saniyeler içinde kendi imkanlarıyla yüzeye doğru yüzerek kaçmayı başardu. Aralarında çocukların da bulunduğu izleyiciler bu korku dolu anları çığlık atarak takip etti.

Masha'nın saldırının sonrasında yüzünden yaralandığı ifade edildi. Masha sosyal medyadan paylaştığı görsellerde boynundan ve gözünden yaralandığını gösterdi. Rus medyası saldırının sonrasında genç kadının kısa süre içinde işe geri dönmek zorunda kaldığını aktardı.

78 STERLİN MANEVİ TAZMİNAT TEKLİF ETTİLER

Olayın sonrasında işverenlerin Masha'ya 78 sterlin (3.468,67 TL) manevi tazminat teklif ettiği iddia edildi. Masha işverenlerinin kendisini olayı örtbas etmek ve videonun sosyal medyada paylaşılmasını engellemek için defalarca arayarak ikaz da bulunduğunu belirtti.

Ancak rahatsız olan izleyicilerden birinin cep telefonuyla kaydettiği görüntüleri TikTok'un Çin'deki kardeş uygulaması Douyin'de paylaşmasının ardından hikayeyi yok etme girişimleri sonuçsuz kaldı.