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  4. Her şey çocukların gözü önünde yaşandı! Dev akvaryumda gösteri yapan kadına balık saldırdı... Çığlık çığlığa izlediler

Her şey çocukların gözü önünde yaşandı! Dev akvaryumda gösteri yapan kadına balık saldırdı... Çığlık çığlığa izlediler

30.01.2025 15:23
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
30.01.2025 15:23
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Çin'in Yunnan eyaletinde bulunan ve 22 yaşındaki Masha isimli bir kadın dev bir akvaryumun içinde deniz kızı rolünü üstleniyordu. Daha çok çocukların olduğu izleyici kitlesinin gözü önünde Masha'ya dev bir balık saldırdı. Saldırı anı çığlık sesleri yükselirken saniye saniye de cep telefonuyla kaydedildi. O anlar sosyal medyada paylaşılınca viral oldu.

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Yunnan eyaletindeki Xishuangbanna İlkel Orman Parkı'ndaki akvaryumda korkunç bir olay yaşandı. 22 yaşındaki Masha isimli bir kadın akvaryumda balıklarla yüzerek deniz kızı performansı sergiliyordu. O sırada sinsi bir balık sessizce Masha'ya doğru yaklaşarak çenesiyle genç kadının kafasını ısırdı.

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Deniz kızı rolündeki Masha'ya saldıran balığın 6 metre uzunluğa kadar büyüyebilen ve bazen insanlara saldırdığı bilinen bir mersin balığı olduğu iddia edildi.

YÜZÜNDEN YARALANDI

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Balığın saldırısının ardından Masha saniyeler içinde kendi imkanlarıyla yüzeye doğru yüzerek kaçmayı başardu. Aralarında çocukların da bulunduğu izleyiciler bu korku dolu anları çığlık atarak takip etti.

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Masha'nın saldırının sonrasında yüzünden yaralandığı ifade edildi. Masha sosyal medyadan paylaştığı görsellerde boynundan ve gözünden yaralandığını gösterdi. Rus medyası saldırının sonrasında genç kadının kısa süre içinde işe geri dönmek zorunda kaldığını aktardı.

78 STERLİN MANEVİ TAZMİNAT TEKLİF ETTİLER

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Olayın sonrasında işverenlerin Masha'ya 78 sterlin (3.468,67 TL) manevi tazminat teklif ettiği iddia edildi. Masha işverenlerinin kendisini olayı örtbas etmek ve videonun sosyal medyada paylaşılmasını engellemek için defalarca arayarak ikaz da bulunduğunu belirtti.

Ancak rahatsız olan izleyicilerden birinin cep telefonuyla kaydettiği görüntüleri TikTok'un Çin'deki kardeş uygulaması Douyin'de paylaşmasının ardından hikayeyi yok etme girişimleri sonuçsuz kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Çin akvaryum
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