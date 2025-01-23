Üç yıldır bekar olduğunu söyledi! Bekarlığın vücudu üzerindeki etkilerini anlattı: "Enerjimi dışarı vuruyorum"

MYNET|DIŞ HABERLER Avustralyalı sosyal medya fenomeni Jamie Zhu çoğu kişinin aklına gelmeyen bir meydan okumaya imza atarak hayatını yeniden düzenlemek istediğini dile getirdi. 11 yıldır sosyal medya sektöründe çalıştığını ifade eden Zhu, kariyerinden kaynaklı olarak gece hayatının kendisini sürekli olarak kadınlarla bir ilişki içine soktuğunu söyledi.

Manevi olarak arınmak istediğini dile getiren Zhu, "Kendimi uzun vadede bekar bırakmak istiyordum ama önce beynimi buna alıştırmam gerekti. Kendime 100 günlük bir meydan okuma koydum. Kendi kendime 'Jamie, sadece 100 gün bekar kalacaksın ve 100 gün bittikten sonra eski hayatına geri dönebileceksin' dedim. Ama o 100 gün içinde alışkanlığımı kırabileceğimi ve sonra bekarlığa geçebileceğimi çok iyi biliyordum" ifadelerini kullandı.

100 gün boyunca enerjisini atmak için spor yaptığını ifade eden Zhu, günler geçtikçe fiziksel ve zihinsel olarak arınmaya başladığını fark ettiğini söyleyerek, " Enerjimi dışarı vuruyorum. Her gün hissettiğim zihinsel berraklık, odaklanma, hırs ve yaşam motivasyonu başka hiçbir şeyle kıyaslayamayacağım bir noktaya ulaştı. İlk bir iki ay kadar sonra enerjimin tavan yaptığını fark ettim. Öğleden sonra çökmelerim sona erdi ve çalışma kapasitem daha önce hiç hissetmediğim bir şeye dönüştü. Çok fazla çalıştığımda kolayca tükeniyordum, ancak tükenmişlik kavramı artık yok." dedi.