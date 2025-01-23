Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Üç yıldır bekar olduğunu söyledi! Bekarlığın vücudu üzerindeki etkilerini anlattı: "Enerjimi dışarı vuruyorum"

Üç yıldır bekar olduğunu söyledi! Bekarlığın vücudu üzerindeki etkilerini anlattı: "Enerjimi dışarı vuruyorum"

23.01.2025 14:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram'da 859 bin takipçisi bulunan Avustralyalı influencer Jamie Zhu oldukça ilginç bir meydan okumaya imza attı. 3 yıldır kadınlardan uzak durduğunu söyleyen fenomen isim bu durumun vücudu üzerindeki etkilerini ortaya çıkarttı. Kendisine 100 günlük bir meydan okuma koyarak başladığını söyleyen Zhu, "Kariyerime aşırı odaklandım ve hayatım iyi yönde değişti" dedi.

Üç yıldır bekar olduğunu söyledi! Bekarlığın vücudu üzerindeki etkilerini anlattı: "Enerjimi dışarı vuruyorum"

MYNET|DIŞ HABERLER Avustralyalı sosyal medya fenomeni Jamie Zhu çoğu kişinin aklına gelmeyen bir meydan okumaya imza atarak hayatını yeniden düzenlemek istediğini dile getirdi. 11 yıldır sosyal medya sektöründe çalıştığını ifade eden Zhu, kariyerinden kaynaklı olarak gece hayatının kendisini sürekli olarak kadınlarla bir ilişki içine soktuğunu söyledi.

1

Manevi olarak arınmak istediğini dile getiren Zhu, "Kendimi uzun vadede bekar bırakmak istiyordum ama önce beynimi buna alıştırmam gerekti. Kendime 100 günlük bir meydan okuma koydum. Kendi kendime 'Jamie, sadece 100 gün bekar kalacaksın ve 100 gün bittikten sonra eski hayatına geri dönebileceksin' dedim. Ama o 100 gün içinde alışkanlığımı kırabileceğimi ve sonra bekarlığa geçebileceğimi çok iyi biliyordum" ifadelerini kullandı.

2

100 gün boyunca enerjisini atmak için spor yaptığını ifade eden Zhu, günler geçtikçe fiziksel ve zihinsel olarak arınmaya başladığını fark ettiğini söyleyerek, " Enerjimi dışarı vuruyorum. Her gün hissettiğim zihinsel berraklık, odaklanma, hırs ve yaşam motivasyonu başka hiçbir şeyle kıyaslayamayacağım bir noktaya ulaştı. İlk bir iki ay kadar sonra enerjimin tavan yaptığını fark ettim. Öğleden sonra çökmelerim sona erdi ve çalışma kapasitem daha önce hiç hissetmediğim bir şeye dönüştü. Çok fazla çalıştığımda kolayca tükeniyordum, ancak tükenmişlik kavramı artık yok." dedi.

İlginizi Çekebilir

4 yıldır markete gitmiyor! Evinde yok yok... "Çöp karıştırırken buluyorum"

4 yıldır markete gitmiyor! Evinde yok yok... "Çöp karıştırırken buluyorum"

 Kurye eve teslimat yapamadı! 6 kat merdiven inip çıkınca fenalaştı

Kurye eve teslimat yapamadı! 6 kat merdiven inip çıkınca fenalaştı

 Erkek striptizciden bekarlığa veda itirafı! "Çok çılgıncaydı"

Erkek striptizciden bekarlığa veda itirafı! "Çok çılgıncaydı"

 Sınav kağıdına hiçbir şey yazmayan öğrenci tam puan aldı

Sınav kağıdına hiçbir şey yazmayan öğrenci tam puan aldı

 Alarmın adresi Çin! Hastaneler dolup taştı

Alarmın adresi Çin! Hastaneler dolup taştı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya fenomen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
SON DAKİKA| Merkez Bankası 2025 yılının ilk faiz kararını açıkladı!

SON DAKİKA| Merkez Bankası 2025 yılının ilk faiz kararını açıkladı!

Saçlarım yandı, pet şişedeki suyla ailemi kurtardım

Saçlarım yandı, pet şişedeki suyla ailemi kurtardım

Otel banyosundan sarkan ipi çekti! "Bir anda telefon çaldı"

Otel banyosundan sarkan ipi çekti! "Bir anda telefon çaldı"

Üç yıldır kadınlardan uzak yaşıyor! Vücudu üzerindeki etkileri anlattı

Üç yıldır kadınlardan uzak yaşıyor! Vücudu üzerindeki etkileri anlattı

Spor salonundan hastalık kaptı! "Kullanmadan önce silin"

Spor salonundan hastalık kaptı! "Kullanmadan önce silin"

Türkiye'deki faciadan sonra anlattı! "Her yıl, 100 Euro"

Türkiye'deki faciadan sonra anlattı! "Her yıl, 100 Euro"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.