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Bekarlığa veda partilerinde çalışan dansçının itirafları sosyal medyada gündem yarattı! "Çok çılgıncaydı"

14.01.2025 12:36
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31 yaşındaki Nath Wyld isimli bir erkek striptizci, sektörde çalışmanın kendisine kadınların da erkekler kadar aldatmaya meyilli olduğunu öğrettiğini açıkladı. Özellikle bekarlığa veda partilerinde karşılaştığı ilginç durumlardan söz eden Wyld, "Bir keresinde eyaletler arası seyahat ettiğim bir partide, bekarlığa veda partisindeki kızların her biri eşlerini aldatmıştı" dedi.

Bekarlığa veda partilerinde çalışan dansçının itirafları sosyal medyada gündem yarattı! "Çok çılgıncaydı"

MYNET|DIŞ HABERLER Avustralya'da yaşayan 31 yaşındaki Nath Wyld isimli bir erkek striptizci çok sayıda bekarlığa veda partisinde çalışarak aldatma kültürüne yakından tanıklık ettiğini söyledi. Daha öncesinde esnaflık yapan Wyld, sevgilisinin olmadığı partilerde çalışırken yaşadığı çılgın deneyimlerinden söz etti.

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News.com.au'ya verdiği demeçte Wyld, "Bir keresinde eyaletler arası seyahat ettiğim bir partide, bekarlığa veda partisindeki kızların her biri eşlerini aldatmıştı. Çok çılgıncaydı ve hepsi bir daha asla bu konudan bahsetmeyeceklerine dair sözleştiler.Her zaman erkeklerin en kötüsü olduğu ve özellikle bekarlığa veda partilerinde daha çok hata yaptıkları anlatılır. Ancak beni şaşırtan şey kadınların da farklı olmamasıydı. Erkekler etrafta olmadığında kadınlar da aynı şeyi yapıyor ve muhtemelen daha fazla risk alıyorlar. Her 10 gelinden birinin aldattığını söyleyebilirim" diye konuştu.

"TEK EŞLİLİĞE İNANIYORUM"

İhanetlere şaşırmadığını çünkü çok şey gördüğünü ve bunun işinin bir parçası haline geldiğini söyleyen Wyld, "Gördüklerime rağmen kendi glört hayatımda tek eşliliğe inanıyorum. Doğru kişiyi bulursanız, bunun olmayacağını bilirsiniz. Sadece eşinize güvenmeniz gerekir.Bence herkes farklıdır ve herkes kendi seçimlerini yapar ve yüzde 100 emin olamazsınız, ancak birlikte olduğunuz kişinin bunu yapmayacağına güvenmelisiniz" ifadelerini kullandı.

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Express
Anahtar Kelimeler:
Avustralya parti bekar
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