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Her türlü karanlık işte onun eli vardı! Sahadan istihbarat gelince MİT düğmeye bastı: Terör örgütünün finans ayağına büyük darbe

10.11.2023 14:44 | Son Güncelleme:
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Rızgar Suvar kod adlı Yadin Bulut, kara para aklamadan uyuşturucu ticaretine terör örgütünün birçok kirli işinden sorumluydu. Örgütün faaliyetlerine darbe vurulması amacıyla harekete geçen Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), saha ajanları ve geniş istihbarat ağı sayesinde teröristin yerini belirledi. Uyuşturucu sevkiyatı girişimi üzerine MİT operasyonun düğmesine bastı.

Her türlü karanlık işte onun eli vardı! Sahadan istihbarat gelince MİT düğmeye bastı: Terör örgütünün finans ayağına büyük darbe

MİT’in PKK/KCK terör örgütüne yönelik sınır ötesi operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Son operasyonla, Irak’ın kuzeyinde kurduğu istihbarat ağı ve saha ajanları aracılığıyla terör örgütüne darbe darbe vuruldu.

UYUŞTURUCU TİCARETİNİ VE KARA PARA TRAFİĞİNİ YÖNETİYORDU

Edinilen bilgiye göre, MİT tarafından, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin takibi kapsamında sürdürülen çalışmalarda, yurt içinde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında adli takibat yürütülmesi üzerine 2015 yılında PKK/KCK kırsal kadrolarına katıldığı, 2016 sonuna kadar Kandil’de faaliyet gösterdiği, 2017 yılında örgüt tarafından oluşturulan sözde Palu Açılım Grubu Sorumluluğuna getirildiği ve 2018 yılında Hakurk-Avaşin bölgelerinde sözde gümrük sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği bilinen Rızgar Suvar kod Yadin Bulut’un, güncel olarak örgütün uyuşturucu ticareti ve kara para trafiğini yönettiği öğrenildi.

AA-20231110-32787585-32787583-MIT_TEROR_ORGUTU_PKKKCKNIN_UYUSTURUCU_VE_KARA_PARA_TRAFIGINI_YONETEN_TERORISTI_ETKISIZ_HALE_GETIRDI

KARAR ALINDI

MİT mensuplarınca, PKK/KCK’nın başlıca gelir kaynakları arasında bulunan uyuşturucu ticareti ve kara para aklama faaliyetlerine darbe vurulması amacıyla Rızgar Suvar kod Yadin Bulut’un etkisiz hale getirilmesine yönelik karar alındı.

YERİ TESPİT EDİLDİ

MİT tarafından, operasyon kararı alınması akabinde örgütün uyuşturucu ticareti ve kara para aklama faaliyetlerinden sorumlu Rızgar Suvar kod Yadin Bulut’un yeri, Irak kuzeyindeki geniş istihbarat ağı ve saha ajanları vasıtasıyla tespit edildi.

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NOKTA OPERASYON!

MİT’in sahadaki ajanlarından, Rızgar Suvar kod Yadin Bulut’un, uyuşturucu sevkiyatı amacıyla harekete geçtiğinin öğrenilmesi üzerine nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Güvenlik uzmanları tarafından, Rızgar Suvar kod Yadin Bulut’un etkisiz hale getirilmesinin, PKK/KCK’nın finans ayağına darbe vurduğu şeklinde yorumlandı. Bölücü terör örgütüne her alanda darbe vuran MİT, önümüzdeki süreçte de terörün kaynağında imhası politikası çerçevesinde gerek Irak’ta gerekse Suriye’de nokta operasyonlarına devam edeceği mesajını verdi.

AA-20231110-32787585-32787581-MIT_TEROR_ORGUTU_PKKKCKNIN_UYUSTURUCU_VE_KARA_PARA_TRAFIGINI_YONETEN_TERORISTI_ETKISIZ_HALE_GETIRDI

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Anahtar Kelimeler:
pkk MİT terör örgütü
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