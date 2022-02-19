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Her yerde aranıyordu! Balıkesir'deki kayıp taksici İzmir'de taksisinin bagajında ölü bulundu

19.02.2022 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünden beri Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde aranan 55 yaşındaki taksici Atilla Bahçeci ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bahçeci, İzmir’in Dikili ilçesinde taksisinin bagajında ölü olarak bulundu. Taksi şoförünün bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

Her yerde aranıyordu! Balıkesir'deki kayıp taksici İzmir'de taksisinin bagajında ölü bulundu

Ayvalık Otogarı'nda, dün saat 13.00 sıralarında, kucağında 2.5 aylık bebek bulunan bir kadın ile yanındaki eşi olduğu sanılan bir adam arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından adam tuvalete giderken kadın kucağındaki bebekle duraktaki taksilerden birine binerek iddiaya göre kendisini Ayvalık'ın Sarımsaklı Mahallesi'ne götürmesini istedi. Tuvaletten dönen adam, yanındaki kadının bebek arabası ve yanlarındaki çantaları bırakıp gittiğini görünce durağa gidip, Atilla Bahçeci'nin kullandığı taksiye bindi. Duraktan ayrılmalarından 15 dakika sonra Bahçeci'nin kullandığı taksi tekrar otogara döndü. Ancak bu defa yanlarında başka bir erkek yolcu daha vardı. Kadının giderken bıraktığı bebek arabası ve eşyaları da aldıktan sonra tekrar yola çıktılar.

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TAKSİCİDEN HABER ALINAMADI

Ancak bir süre sonra evli ve bir çocuk babası taksici Bahçeci'den bir daha haber alınamadı. Duraktaki arkadaşları ve Bahçeci'nin ailesi kendisine ulaşamayınca durumu polis ve jandarmaya bildirip, kayıp başvurusunda bulundu.

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TELEFONU EN SON DİKİLİ'DE SİNYAL VERDİ

Güvenlik güçleri, bölgedeki MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Bahçeci'nin telefonunun en son İzmir'in Dikili ilçesi Salihleraltı mevkiinden sinyal vermesi üzerine çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

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TAKSİNİN BAGAJINDA KANLAR İÇİNDE CESEDİYLE KARŞILAŞILDI

Bahçeci'nin taksisi, bugün saat 13.30 sıralarında, gelen bir ihbar üzerine Gülkent mevkiinde sahile yakın sazlık alanda jandarma ekipleri tarafından bulundu. Jandarma ekipleri taksinin bagajında Bahçeci'nin kanlar içindeki cesediyle karşılaştı.

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BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Bahçeci'nin bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Bahçeci'nin cansız bedeni Dikili Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Bölgede çalışma başlatan jandarma ve polis ekipleri şüpheli veya şüphelilerin yakalanabilmesi için çevredeki çiftliklerin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alırken, suç aleti bıçağında sazlık alanda arandığı öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Ayvalık
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