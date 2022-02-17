HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Testereyle taksici dehşeti sonrası Emniyet harekete geçti! İşte karar

Testereyle taksici dehşeti sonrası Emniyet harekete geçti! İşte karar

17.02.2022 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yaşanan motokuryeye yönelik taksici dehşetinin ardından Sakarya Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Tartışma yaşadığı motosikletli kuryeye testereyle saldıran taksicinin saldırgan tutum ve davranışları sebebiyle geçici olarak ehliyetine el konuldu. Öte yandan taksi sürücüsünün sağlık kuruluşuna sevk edildiği belirtildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Adapazarı Sedat Kirtetepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Taksi sürücüsü ile motosikletli kurye arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Aracından testere ile inen taksi şoförü, motosikletli kuryenin üzerine yürüdü. Taksi sürücüsü sol eliyle kuryeye vurmaya çalışırken, sağ elinde bulunan testereyi ise kuryenin üzerine doğru salladı. Araya giren vatandaşlar tarafları ayırdı.

O ANLAR KAYDEDİLDİ

O anlar ise araçlarıyla yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

SAKARYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafların birbirinden şikayetçi olmadığını belirtirken, taksi sürücüsünün saldırgan tutum ve davranışlarından ötürü karayolunda güvenli araç kullanıp kullanamayacağının tespiti için sürücü belgesine geçici olarak el konulduğunu, sağlık kuruluşuna sevk edildiğini açıkladı. (DHA)

taksiciiç

Testereyle saldırdı! Motokuryeye taksici dehşetiTestereyle saldırdı! Motokuryeye taksici dehşeti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıla Şentürk cinayetinde yeni detay! Katilin telefonundaki uygunsuz fotoğraflar görülünce...Sıla Şentürk cinayetinde yeni detay! Katilin telefonundaki uygunsuz fotoğraflar görülünce...
Ölümcül tehlike! Sakın eve sokmayınÖlümcül tehlike! Sakın eve sokmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KDV indirimi ve elektrik faturalarıyla ilgili açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan KDV indirimi ve elektrik faturalarıyla ilgili açıklama
Anahtar Kelimeler:
Sakarya Adapazarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İkinci el araç fiyatında düşüş için tarih verildi! 1-2 ay içinde...

İkinci el araç fiyatında düşüş için tarih verildi! 1-2 ay içinde...

Sıla Şentürk'ün katili ilk kez konuştu! İtiraf...

Sıla Şentürk'ün katili ilk kez konuştu! İtiraf...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan su faturası talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan su faturası talimatı

İğrenç olay sonrası yeni gelişme! Görevden alındı

İğrenç olay sonrası yeni gelişme! Görevden alındı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Ukrayna'dan peş peşe haberler! Köyü vurdular

Ukrayna'dan peş peşe haberler! Köyü vurdular

İlginizi Çekebilir

Yemek yerken Omicron olduğunuzu anlayabilirsiniz!

Yemek yerken Omicron olduğunuzu anlayabilirsiniz!

Hayatınızı karartmak istiyorsanız bunu yapmaya devam edin

Hayatınızı karartmak istiyorsanız bunu yapmaya devam edin

Hande Erçel'in kış tarzına hayran olanlara özel kombin önerileri

Hande Erçel'in kış tarzına hayran olanlara özel kombin önerileri

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Türkiye’de yaşayanlar geçen seneye göre daha mutlu!

Türkiye’de yaşayanlar geçen seneye göre daha mutlu!

Tiktoktan keşfettiğimiz, çok işe yarayan ancak hiç bilinmeyen ürünler!

Tiktoktan keşfettiğimiz, çok işe yarayan ancak hiç bilinmeyen ürünler!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.