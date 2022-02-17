Testereyle taksici dehşeti sonrası Emniyet harekete geçti! İşte karar

Olay, dün öğle saatlerinde Adapazarı Sedat Kirtetepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Taksi sürücüsü ile motosikletli kurye arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Aracından testere ile inen taksi şoförü, motosikletli kuryenin üzerine yürüdü. Taksi sürücüsü sol eliyle kuryeye vurmaya çalışırken, sağ elinde bulunan testereyi ise kuryenin üzerine doğru salladı. Araya giren vatandaşlar tarafları ayırdı.

O ANLAR KAYDEDİLDİ

O anlar ise araçlarıyla yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

SAKARYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafların birbirinden şikayetçi olmadığını belirtirken, taksi sürücüsünün saldırgan tutum ve davranışlarından ötürü karayolunda güvenli araç kullanıp kullanamayacağının tespiti için sürücü belgesine geçici olarak el konulduğunu, sağlık kuruluşuna sevk edildiğini açıkladı. (DHA)



