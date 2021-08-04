Her yerde aranıyordu! Barajda cansız bedeni bulundu

Alınan bilgiye göre, bir süredir haber alınamayan Sinan Gürevin (36) hakkında ailesi Cumhuriyet Polis Merkezi’ne 3 Ağustos Salı günü kayıp ihbarında bulundu.

Bugün akşam saat 19.00 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Yaşar Kemal Yürüyüş Parkuru’nda spor yapan vatandaşlar Seyhan Barajı’nın içerisinde bir ceset olduğunu gördü. Bunun üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.

KŞMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olay yerine asayiş ve dalgıç polisleri sevk edildi. Bölgeye gelen dalgıç polisler, su içerisinde bulunan cesedi çıkarttı. Ceset üzerinde yapılan aramada hakkında kayıp ilanı olan Sinan Gürevin olduğu tespit edildi.

Yapılan incelemelerin ardından Gürevin’in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (İHA)



