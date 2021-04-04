Hercai yeni bölüm fragmanı | Reyyan ölüyor

Her Pazar saat 20:00'da ATV ekranlarında yayınlanan Hercai, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde Reyyan ölecek mi? Peki Hercai dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? HERCAİ DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI HERCAİ 66. BÖLÜM 1. FRAGMANI HERCAİ 66. BÖLÜM 2. FRAGMANI HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Doktorun son anda verdiği haberle bir mucizenin kapılarını aralayan Reyyan ve Miran tedavi için İstanbul'a giderler. Küçük kızlarını Hazar'a emanet edip onlarla birlikte İstanbul'a giden Zehra'nın yanı sıra, Fırat ve Zeynep'te yanlarındadır. Bu sırada Reyyan'ı hasta edenin Füsun olduğunu öğrenen Hazar'da hesap sormak üzere soluğu Aslanbey konağında alır. Son anda yetişen Azize oğlunu durdurmaya çalışır. İkisinin bunca yaşananın ardından ana oğul olmaya başladığını gören Füsun'u derin bir nefret duygusu sarmıştır. Miran, Reyyan'ın ölümle yüz yüze geldiğini öğrenir. Bütün olanların sorumlusu Füsun'dur ve Miran ona bedel ödetecektir. Ve Reyyan'ın hastalığı, Hazar ve Azize arasında yeni bir kapıyı açar. İntikam almak için Cihan'a anlaşma teklif eden Füsun, Şadoğlu ailesini bir arada tutan her şeyi, tek tek yok etmeye yemin eder. Reyyan'ı kurtarmak için çabalayan Miran, vakıfta çıkan yangınla sarsılır.

Duydukları karşısında şoke olan Reyyan, Dilşah'ın gerçek yüzüyle bir kez daha karşılaşır ve ona karşı tedbir almak zorunda olduğunu anlar. Bu sırada Azat'ın ortadan kaybolmasının sorumlusu olarak Miran'ı gören Cihan ise elinde silah, düğün evini basar. Füsun'un yaptıklarını öğrenen Zehra gözü dönmüş bir halde Aslanbey konağına giderken Miran'dan daha fazla gerçekleri saklayamayacağını anlayan Reyyan ikisi için güzel bir akşam hazırlar. Aynı gece, Miran'ın da Reyyan'a bir sürprizi vardır ancak olaylar beklenmedik biçimde gelişir. Miran karanlık ve sonu felaket bir yola girmek üzeredir, onu durdurabilecek tek kişi ise Reyyan'dır. Dilşah, Reyyan'ın Miran'dan gizlediği gerçeği öğrenmiş, elindeki belgeyi Reyyan'a koz olarak kullanmaya başlamıştır. Fakat Reyyan ne olursa olsun kararından dönmeyecektir. Fakat Umut'a kendini unutturmayacak anlar bırakmak istemektedir. Düşmanlık ve kin yüzünden bir en basit mutluluklardan bile eksik kaldıklarını fark eder. Doğru dürüst bir düğün resimleri bile yoktur oğullarına bırakacakları. Miran, sevdiği kadının aldığı bu önemli karardan bihaber, oğlu ve karısının içlerinde hiçbir şeyin uhde kalmaması için harekete geçer. Yarım kalan ne varsa tamamlayacaktır. En başta da düğün. Bu büyük sevdayı, bir düğünle taçlandıracaklardır. Onlar mutluluklarını tamamlayacak bir düğünün hazırlıkları için uğraşırken, Azat ve Gönül'de aşkları ve hayatları adına çok önemli bir karar alırlar. Aldıkları bu karar, küllenmiş kinlerin yeniden alevlenmesine neden olacak, Reyyan ve Miran'ın barış ve huzur için inşa ettikleri yeni ortamı çatırdatmaya başlayacaktır.