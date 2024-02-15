MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Herkes Beyaz Show'u bekliyordu... Beyazıt Öztürk bombayı patlattı! Acun Ilıcalı hakkında olay sözler

Herkes Beyaz Show'u bekliyordu... Beyazıt Öztürk bombayı patlattı! Acun Ilıcalı hakkında olay sözler

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.02.2024 12:55 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda karşımıza çıkan Beyazıt Öztürk'ün efsane programı Beyaz Show büyük bir heyecanla bekleniyor. Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz aylarda yeniden başlayacağını duyurduğu Beyaz Show hakkında bomba bir açıklama geldi. Beyazıt Öztürk yeni projesini de duyurdu.

Bir dönem cuma gecelerine damga vuran Beyaz Show'un geri döneceğine dair haberler sosyal medyada sık sık konuşuluyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı geçtiğimiz aylarda Beyaz Show'un yeniden başlayacağına dair açıklamalar yapmış ve herkesi heyecanlandırmıştı.

Son olarak Beyazıt Öztürk ise konuyla ilgili 'Öyle bir niyetimiz var başlamak gibi ama tarihi ve içeriğiyle ilgili çok iyi bir şey yapmak istiyoruz. Çünkü bıraktığımız yer çok güzeldi' ifadelerini kullanmıştı.

beyaz showww

Sevgililer Günü'yle ilgili espirili yorumlarıyla yeniden gündeme gelen Beyazıt Öztürk yeni projelerini açıkladı. Öztürk 'Türkiye içerisinde bazı şehirlerde yardım amaçlı gösterilere çıkmaya başlayacağım. Deprem bölgesindeki çocuklar için. Onlara hazırlanıyorum şimdi' dedi.

beyaz acun

Öztürk, Beyaz Show hakkında Acun Ilıcalı ile görüşüp görüşmediği sorulduğunda ise bomba bir yanıt verdi.

Öztürk, Acun Ilıcalı'nın Survivor'da yarışmacılara sinirlenip sandelye fırlattığı anlara gönderme yaparak 'Gerçekten kızdırdılar. Artık yaşlar geçiyor. Acun o sinirini yense beni de arayacak ama şuanlık o sinirle beni aramasın' dedi.

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şarkı söylediği anlar gündem oldu! Son haline yorum yağdı Şarkı söylediği anlar gündem oldu! Son haline yorum yağdı
O kare ele verdi! Ünlü rapçi ile aşk yaşıyorO kare ele verdi! Ünlü rapçi ile aşk yaşıyor
Müstehcen yarışmanın benzeri Türkiye'de! Müstehcen yarışmanın benzeri Türkiye'de!
Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Beyazıt Öztürk Beyaz Show ele
En Çok Okunan Haberler
Bu ilçeyi 150 yıldır aynı aile yönetiyor, adaylardan sadece birinin soyadı farklı

Bu ilçeyi 150 yıldır aynı aile yönetiyor, adaylardan sadece birinin soyadı farklı

Kurum ile İmamoğlu arasında nefes kesen yarış! İstanbul için son anket: Burun farkıyla önde...

Kurum ile İmamoğlu arasında nefes kesen yarış! İstanbul için son anket: Burun farkıyla önde...

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 2019 göndermesi! 'Tercihi Sisi'den yana oldu'

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 2019 göndermesi! 'Tercihi Sisi'den yana oldu'

Kademeli emeklilik bekleyene Yargıtay’dan emsal karar!

Kademeli emeklilik bekleyene Yargıtay’dan emsal karar!

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Bluzunu açıp öpmeye başladı

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Bluzunu açıp öpmeye başladı

Kiracılar dikkat! Tebligatlar gitmeye başladı, size de gelebilir!

Kiracılar dikkat! Tebligatlar gitmeye başladı, size de gelebilir!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.