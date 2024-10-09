Herkes domuz eti skandalındaki ünlü köfteciyi merak ediyor! Fatih Altaylı: Adları duyulacak diye yusuf yusuf korkuyorlardır

Tarım ve Orman Bakanlığı ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan restoranları, firmaları bir bir ifşa etmeye başladı. Bakanlık, tespit ettiği firmaları internet sitesi üzerinden halka duyuruyor. Ancak domuz eti tespit edilen bir köfte zinciri iddiaya göre mahkeme kararı aldırıp isminin açıklanmasını önledi.
Köfte zincirinin bu hamlesi CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün de gündeminde. Sarıgül sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "Vatandaşımıza domuz etini kim yedirdi, açıklamazsanız ben açıklayacağım" dedi.
Gazeteci Fatih Altaylı da YouTube hesabından yaptığı değerlendirmelerde konuya değindi. Söz konusu firmanın Türkiye'nin en meşhur köftecilerinden biri olduğuna ve yaklaşık 200 şubesi olduğuna değinen Altaylı, "Bunların ürünlerinde domuz eti bulunmuş, tağşiş yapılmış. Bunlar günde 100 tona köfte ve döner yapıp satıyorlarmış. Açıkçası o firmaya da büyük zarar verebilecek bir iş" dedi.
Firmanın aldırdığı mahkeme kararını anımsatan Altaylı şöyle devam etti: "Burada garip olan şu: Bunca firma durduramıyor da bunlar nasıl durduruyor? Bunca firma dinlenmiyor da bunlar niye dinleniyor? Bu çok meşhur bir köfteci. Adını veremiyoruz, yarın öbür gün tazminat davası açarlar diye de kimse açamıyor."
Onlar da büyük ihtimalle adları duyulacak diye yusuf yusuf korkuyorlardır zaten. Bazıları atar öyle yusuf yusuf. Zannediyorum o firmanın adı mahkeme sonuçlanıncaya kadar duyulmayacaktır."
Bu arada Köfteci Yusuf'un avukatı Ali Uslu, Gazete Pencere'den Leyla Aydoğan'a yaptığı açıklamada "konu hakkında bilgisi olmadığını, açıklama yapamayacağını ve iddialara cevap veremeyeceğini" ifade etti.