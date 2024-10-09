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Herkes domuz eti skandalındaki ünlü köfteciyi merak ediyor! Fatih Altaylı: Adları duyulacak diye yusuf yusuf korkuyorlardır

09.10.2024 11:53
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Türkiye'nin en meşhur köftecilerinden birinde domuz eti tespit edilmesi geniş çaplı bir infial uyandırdı. Bakanlıkça yapılan denetimler kapsamında köfte zincirinin 2 şubesinden alınan numunelerde domuz eti tespit edilmesi üzerine gazeteci Fatih Altaylı "Burada garip olan şu" diyerek olayla ilgili bir detayın altını çizdi. Altaylı söz konusu firma için "Onlar da büyük ihtimalle adları duyulacak diye yusuf yusuf korkuyorlardır zaten" demesiyle de dikkat çekti.

Herkes domuz eti skandalındaki ünlü köfteciyi merak ediyor! Fatih Altaylı: Adları duyulacak diye yusuf yusuf korkuyorlardır

Tarım ve Orman Bakanlığı ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan restoranları, firmaları bir bir ifşa etmeye başladı. Bakanlık, tespit ettiği firmaları internet sitesi üzerinden halka duyuruyor. Ancak domuz eti tespit edilen bir köfte zinciri iddiaya göre mahkeme kararı aldırıp isminin açıklanmasını önledi.

CHP'Lİ SARIGÜL: SİZ AÇIKLAMAZSANIZ BEN AÇIKLAYACAĞIM

Köfte zincirinin bu hamlesi CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün de gündeminde. Sarıgül sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "Vatandaşımıza domuz etini kim yedirdi, açıklamazsanız ben açıklayacağım" dedi.

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ALTAYLI: FİRMAYA BÜYÜK ZARAR VEREBİLİR

Gazeteci Fatih Altaylı da YouTube hesabından yaptığı değerlendirmelerde konuya değindi. Söz konusu firmanın Türkiye'nin en meşhur köftecilerinden biri olduğuna ve yaklaşık 200 şubesi olduğuna değinen Altaylı, "Bunların ürünlerinde domuz eti bulunmuş, tağşiş yapılmış. Bunlar günde 100 tona köfte ve döner yapıp satıyorlarmış. Açıkçası o firmaya da büyük zarar verebilecek bir iş" dedi.

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"BUNCA FİRMA DURDURAMIYOR DA BUNLAR NASIL DURDURUYOR?"

Firmanın aldırdığı mahkeme kararını anımsatan Altaylı şöyle devam etti: "Burada garip olan şu: Bunca firma durduramıyor da bunlar nasıl durduruyor? Bunca firma dinlenmiyor da bunlar niye dinleniyor? Bu çok meşhur bir köfteci. Adını veremiyoruz, yarın öbür gün tazminat davası açarlar diye de kimse açamıyor."

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"BAZILAR YUSUF YUSUF ATAR ÖYLE"

Onlar da büyük ihtimalle adları duyulacak diye yusuf yusuf korkuyorlardır zaten. Bazıları atar öyle yusuf yusuf. Zannediyorum o firmanın adı mahkeme sonuçlanıncaya kadar duyulmayacaktır."

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ÜNLÜ BİR KÖFTECİNİN AVUKATI: BİLGİM YOK, AÇIKLAMA YAPAMAM, İDDİALARA CEVAP VEREMEM

Bu arada Köfteci Yusuf'un avukatı Ali Uslu, Gazete Pencere'den Leyla Aydoğan'a yaptığı açıklamada "konu hakkında bilgisi olmadığını, açıklama yapamayacağını ve iddialara cevap veremeyeceğini" ifade etti.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
domuz köfte
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