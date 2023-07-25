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    4. Herkes dört gün önce kaybolan çiftçiyi arıyordu! Adamın cansız bedeni devasa bir timsahın midesinden çıktı

    Herkes dört gün önce kaybolan çiftçiyi arıyordu! Adamın cansız bedeni devasa bir timsahın midesinden çıktı

    25.07.2023 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Malezya’nın Tawao bölgesinde kayıp olduğu belirtilen Addi Bangsa isimli bir çiftçi 4 günlük arama kurtarma çalışmalarının sonrasında korkuç bir yerde bulundu. Ailesinin merak içinde her yerde aradığı adamın cansız bedeni 4 metrelik bir timsahın midesinden çıktı. Aile üyelerinin izlediği anlarda timsahın karnı kesilip ikiye ayrıldı ve 60 yaşındaki çiftçinin cansız bedeninin kalıntılarına ulaşıldı.

    Malezya’nın Tawao bölgesinde 4 gün önce kayıp olduğu ihbar edilen 60 yaşındaki çiftçi Addi Bangsa’nın cansız bedeni bir timsahın içinde bulundu. 4 gün süren arama kurtarma çalışmaları Sabah Vahşi Yaşam Departmanı temsilcilerinin devasa sürüngenin midesini kesip ikiye yarmasından sonra çiftçinin kalıntılarını bulmasıyla sona erdi.

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    KİMLİĞİ DOĞRULANDI

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    Arama ekiplerinin çiftçinin cansız bedenini timsahın içinde bulacaklarını nasıl bildiklerine yönelik resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak ölü hayvanın içinde bulunan söz konusu parçaların kimliğini doğrulayan incelemelerle Addi Bangsa'ya ait olduğu doğrulandı.

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    Malezya timsah

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