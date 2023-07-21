Lübnan’da çöpe atılan bebeğin hayatını sokak köpeği kurtardı! Poşeti ağzında kilometrelerce taşıdı

Lübnan'ın Trablus kentinde çöpe atılan bir bebek sokak köpeği tarafından kurtarıldı. National’ın haberine göre yoldan geçen bir kişi köpeğin ağzında tuttuğu poşetten ağlama ve çığlık sesleri duydu. Poşeti açtığında ise karşısında bir kız bebek gören görgü tanığı onu hemen hastaneye götürdü.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde bebeğin tüm yüzünde ve vücudunda sıyrıklar ile morluklar olduğu fark edildi. Bebeğin 4 aylık olduğu tahmin edildiği söyledi. Mucizevi bir şekilde hayatta kalan bebeği evlat edinmek için teklifler yağmur gibi yağdı.