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Lübnan’da çöpe atılan bebeğin hayatını sokak köpeği kurtardı! Poşeti ağzında kilometrelerce taşıdı

21.07.2023 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lübnan’ın kuzeyindeki Trablus kentinde belediye binasının önündeki çöplüklere atılan bir kız bebek sokak köpeği tarafından kurtarıldı. Çöp torbasının içindeki bebeği konteynırdan çıkartarak kilometrelerce taşıyan sokak köpeği yoldan geçen bir kişi fark etti. Hastaneye götürülen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken sosyal medyada küçük kızın hikayesini öğrenenler onu evlat edinmek için adeta sıraya girdi.

Lübnan'ın Trablus kentinde çöpe atılan bir bebek sokak köpeği tarafından kurtarıldı. National’ın haberine göre yoldan geçen bir kişi köpeğin ağzında tuttuğu poşetten ağlama ve çığlık sesleri duydu. Poşeti açtığında ise karşısında bir kız bebek gören görgü tanığı onu hemen hastaneye götürdü.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

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Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde bebeğin tüm yüzünde ve vücudunda sıyrıklar ile morluklar olduğu fark edildi. Bebeğin 4 aylık olduğu tahmin edildiği söyledi. Mucizevi bir şekilde hayatta kalan bebeği evlat edinmek için teklifler yağmur gibi yağdı.

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Lübnan bebek çöp kutusu

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