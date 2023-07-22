Korkunç anlar kamerada! Vücut geliştirici Justin Vicky halter kaldırdığı anda ağırlığın altında kalıp hayatını kaybetti

Endonezyalı vücut geliştirme sporcusu 33 yaşındaki Justin Vicky, spor salonunda antrenman yaptığı sırada korkunç bir kaza yaşadı. Spor salonunda squat yaparken 210 kilogram ağırlığındaki halterin kontrolünü kaybeden Vicky, ağırlığın altında kalarak hayatını kaybetti. Korkunç anlar saniye saniye kaydedildi.
Başka bir sporcunun kontrolünde devam eden antrenmanda ağırlık Vicky’in önce ensesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen adamın boynu kırıldı. Hastaneye kaldırılan Vicky tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.