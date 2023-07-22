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  4. Korkunç anlar kamerada! Vücut geliştirici Justin Vicky halter kaldırdığı anda ağırlığın altında kalıp hayatını kaybetti

Korkunç anlar kamerada! Vücut geliştirici Justin Vicky halter kaldırdığı anda ağırlığın altında kalıp hayatını kaybetti

22.07.2023 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endonezya’da bir spor salonunda kaydedilen görüntüler sosyal medyadan paylaşılınca gündem yaratmayı başardı. Vücut geliştirici Justyn Vicky halter ile çalıştığı sırada bir anlık kontrolünü kaybetti. Ağırlığın altında kalan profesyonel sporcu hayatını kaybetti.

Endonezyalı vücut geliştirme sporcusu 33 yaşındaki Justin Vicky, spor salonunda antrenman yaptığı sırada korkunç bir kaza yaşadı. Spor salonunda squat yaparken 210 kilogram ağırlığındaki halterin kontrolünü kaybeden Vicky, ağırlığın altında kalarak hayatını kaybetti. Korkunç anlar saniye saniye kaydedildi.

BOYNU KIRILDI

Başka bir sporcunun kontrolünde devam eden antrenmanda ağırlık Vicky’in önce ensesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen adamın boynu kırıldı. Hastaneye kaldırılan Vicky tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Endonezya Halter

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