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İngiltere sahilinde skandal olay! Herkesin gözü önünde 15 yaşındaki kıza tecavüz etti

21.07.2023 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin Bournemouth bölgesindeki bir sahilde 15 yaşındaki kıza tecavüz ettiği gerekçesiyle ismi açıklanmayan 20 yaşındaki bir adam tutuklandı. İddiaya göre binlerce turistin gözü önünde cinsel saldırıya uğrayan 15 yaşındaki kız o sırada denizde oyun oynuyordu.

İngiltere sahilinde ülke manşetlerinde yerini alan skandal bir olay yaşandı. İsmi açıklanmayan 15 yaşındaki kız arkadaşlarıyla gittiği sahilde 20 yaşındaki bir başka kişi tarafından tecavüze uğradı. Saldırgan 15 yaşındaki kıza herkesin gözü önünde tecavüz etti. Tutuklanan saldırganın bugün Bournemouth Kraliyet Mahkemesindeki bir duruşması yapıldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İsmi açıklanmayan 20 yaşındaki saldırgan arkadaşlarıyla suda oyun oynadığı sırada bacağından tutulan 15 yaşındaki genç kızı önce dibe doğru çekti. Ardından ise herkesin gözü önünde tecavüz etti. Olay ülkede infial yaratırken polis olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

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tecavüz İngiltere

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