Herkes ondan çok korkmuş! Nedenini açıkladı

Star Wars üçlemesiyle dünya çapında üne kavuşan Daisy Ridley, yeni filmi Chaos Walking setinde yaşananlar hakkında konuştu. Daisy Ridley, bugüne kadar set çalışanlarının onu agresif ve korkutucu bulduklarını söylemesiyle ilgili de açıklama yaptı. Oyuncu, kariyerine ilerleyen dönemde Chaos Walking, Woman In The Castle, Kolma ve A Woman of No Importance ile devam edecek.

"KORKUTUCU OLDUĞUM SÖYLENDİ"

Daisy Ridley, set çalışanlarının oyuncu hakkındaki sözlerine şöyle bir açıklama getirdi: "Bana korkutucu olduğum söylendi. Bu olay Chaos Walking çekimleri sırasındaydı. Saçım yapılıyordu, peruğum takılıyordu. 'Daha küçük mü olmalıyım; daha sessiz mi olmalıyım?' diye düşündüğümü hatırlıyorum. Agresif olarak da tanımlandım. Enerjim bir miktar agresiftir. Bu da yönetmenle bir görüşme sırasındaydı. 'Ama neden? Göz teması kurduğum için mi?' diye düşünüyordum. Bilmiyorum. Şu korkunç acı verici his geliyordu: 'Tanrım, düşündüğüm şekilde davranmıyor muyum?'"

CHAOS WALKİNG HAKKINDA

Yıldız oyuncu Daisy Ridley'nin Tom Holland ile birlikte başrolünde bulunduğu Chaos Walking'in yönetmenliğini Doug Liman üstlendi. Chaos Walking, 22 Ocak 2021'de izleyici karşısında olacak. Film, fantastik ve distopik bir dünyada geçecek. Ridley'nin Star Wars macerası, The Rise of Skywalker ile sona ermişti. Rey karakteri herkesi şaşırtan, ama mutlu etmeyen bir sona kavuşmuştu.