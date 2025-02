Herkes onların yaşam tarzını konuşuyor! Çöp çöp gezip yemek yiyorlar: "Evimizi çöpten bulduğumuz mobilyalarla döşedik"

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Dorset bölgesinde yaşayan 38 yaşındaki Amir Jardan ve 27 yaşındaki nişanlısı Ruth Moore sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda çöplerden bulduklarıyla yaşamlarını devam ettirdikleri bir hayat düzenine sahip olduklarını söyleyince şaşkına çevirdi. İkili çöpten arızalı iPad'ler ve drone gibi eşyalar bularak onları onardıklarını hatta çöplerde spor ayakkabı ile tasarımcı kıyafetlerine bile rastladıklarını söyledi.

YİYECEK İÇİN 50 STERLİN HARCIYORLAR

3 çocuğu bulunan bu çift, süpermarketten sadece 50 sterlinlik (2.286 TL) değerinde yiyecek alışverişi yapıyorlar. Haftada 9 saat yerel mağazalardaki kutuları tarayarak vakit geçirdiklerini ifade eden ikili, ev dekorasyonunda 7 bin sterlin, market alışverişlerinde ise yılda yaklaşık 9.300 sterlin tasarruf ettiklerini iddia etti.

Yangın alarm mühendisi Amir çöpten buldukları mobilyalar sayesinde evlerini bedava bir şekilde döşediklerini söyleyerek, "Bunların arasında 135 sterlin değerinde bir aydınlatma armatürü, 170 sterlin değerinde bir sehpa ve 60 sterline kadar değere sahip halılar da var. Ne bulacağınızı asla bilemezsiniz; bu bir hazine avcılığı gibidir. Artık alışveriş yapmıyoruz çünkü bir şey tam fiyata satıldığında aynı heyecanı yakalayamıyoruz." dedi.

YARDIM KURULUŞUNA BAĞIŞLIYORLAR

Çöpten buldukları iyi durumdaki ürünleri kendilerinin kullanmaması durumda bağışladıklarını ifade eden Amir, "Ruth ve ben mütevazı bir geçmişten geliyoruz, bu yüzden yaşam maliyetinin ne durumda olduğunu biliyoruz; bu da her zamankinden daha kötü. Kullanmayacağımız veya saklamayacağımız her şeyi, We Are Humans adlı yardım kuruluşuna bağışlıyoruz. Çocuklarımıza eşyaların gerçek değerini öğretiyoruz. Bir gün okullara gidip çocuklara çöp karıştırmanın harika bir hobi ve kaynak olduğunu öğretebileceğim bir program başlatmayı umuyorum" diye konuştu.