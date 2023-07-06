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Herkes Wagner lideri Prigojin'in nerede olduğunu merak ediyor! Lukaşenko'dan şaşırtan açıklama

06.07.2023 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşında Wagner'in ayaklanıp Moskova'ya ilerlemesi gündem olmuştu. Wagner lideri Prigojin, Rus ordusunun Wagner kamplarını vurduğunu iddia edip başlattığı isyan hareketinde dünyanın gözü yaşanan gelişmelere çevrilmişti. Daha sonra kriz Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun devreye girmesiyle yatışmış ve Prigojin'in Belarus'a sürgüne gideceği aktarılmıştı. Dünya halen Wagner krizini konuşurken Lukaşenko'dan herkesi şaşırtan bir açıklama geldi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Prigojin, Rus ordusundan yeteri kadar destek alamadığı gerekçesiyle yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu. Prigojin son yaptığı açıklamada Ukrayna'daki Wagner kamplarının Rus ordusu tarafından bombalandığını belirterek isyan hareketi başlatmıştı. Wagner grubu, Moskova'ya gideceklerini belirterek Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov'u sorumlu tutmuştu.

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BELARUS'A SÜRGÜN EDİLDİ

Wagner'in Moskova'ya ilerleyişini dünya yakından takip ederken Rus ordusuna bağlı uçak ve helikopterler Wagner tarafından düşürülmüştü. İç savaşın eşiğinden dönülen olayda Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Prigojin ve Putin'in anlaşmasını sağladı. Bu anlaşmada Wagner'in Rus topraklarından çıkıp Belarus'a yerleşmesi ve Prigojin'in Belarus'a sürgün edilmesi kararlaştırılmıştı.

ŞAŞIRTAN PRİGOJİN AÇIKLAMASI

Wagner krizinin konuşulmaya devam edilirken Lukaşenko'dan herkesi şaşırtan bir açıklama geldi. Düzenlediği medya günü kapsamında basın mensuplarıyla buluşan Belarus lideri Lukaşenko, Wagner’in bir Rus şirketi olduğunu, liderinin nerede olduğu sorusunun kendisine sorulmaması gerektiğini belirterek, “Bu bir Rus şirketi. Dolayısıyla bu soru kesinlikle benim için değil. Bildiğim kadarıyla Wagner askerleri kamplarında. Prigozhin'e gelince, o St. Petersburg'da. Belarus topraklarında değil” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Belarus Rusya lukaşenko wagner

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