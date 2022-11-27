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Herkesi isyan ettiren anne dehşetinde yeni gelişme! 5 yaşındaki kızını günlerce aç bırakıp işkence etmişti

27.11.2022 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te yaşanan küçük kız çocuğuna annesi tarafından işkence olayı tüm Türkiye'nin kanını dondurmuştu. Anne F.Y.'nin 5 yaşındaki kızına işkence yapıp darbettiği, baba C.Y.'nin ihbarı üzerine eve gelen ekipleri kızın günlerdir aç olduğunu belirlediği öğrenilmişti. Yaşanan yeni gelişmeye göre gözaltına alınan zihinsel engelli anne tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kız çocuğunun tedavisiyle ilgili son durumu da Gaziantep Valisi Davut Gül paylaştı.

Herkesi isyan ettiren anne dehşetinde yeni gelişme! 5 yaşındaki kızını günlerce aç bırakıp işkence etmişti

Türkiye'nin kanını donduran işkence haberi Gaziantep'ten gelmişti. Annesi tarafından işkence gören ve günlerce aç bırakılan 5 yaşındaki kız çocuğu babasının ihbarıyla kurtarılmış ve hemen hastaneye kaldırılmıştı. Anne ise gözaltına alınmıştı. Gaziantep Valisi Davut Gül, anne ve kız çocuğuyla ilgili önemli gelişmeyi açıkladı. İşte tüyler ürperten olayın detayları...

ANNE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte annesi tarafından işkence edilerek günlerce aç bırakılan 5 yaşındaki kız çocuğu ve anne ile ilgili açıklamada bulundu. Kızına şiddet uygulayan annenin zihinsel engelli olduğunu açıklayan Vali Gül, annenin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini, diğer çocukların ise devlet korumasına alındığını duyurdu.

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"KIZIMIZIN TEDAVİSİ VALİLİĞİMİZ TARAFINDAN TAKİP EDİLMEKTEDİR"

Vali Gül, konu ile ilgili açıklamasında, "Zihinsel engelli bir annenin, 5 yaşındaki kızına uyguladığı şiddet hepimizi derinden üzmüştür. Kızımızın tedavisi Valiliğimiz tarafından takip edilmektedir. Çocuklar, sosyal hizmetler çerçevesinde devlet korumasına alınmıştır. Şüpheli kişi mahkeme tarafından tutuklanmıştır" ifadelerine yer verdi. (İHA)

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5 yaşındaki çocuğunu aç bırakıp, işkence yaptı 5 yaşındaki çocuğunu aç bırakıp, işkence yaptı

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