HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Herkesin merak ettiği soruya AK Partiden net yanıt geldi! Mülakatlar kaldırılacak mı?

Herkesin merak ettiği soruya AK Partiden net yanıt geldi! Mülakatlar kaldırılacak mı?

01.10.2023 19:53 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde gündemde olan 'mülakatlar kaldırılacak mı?' tartışmasıyla ilgili AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu önemli açıklamalarda bulundu. Yenişehirlioğlu katıldığı programda, "AK parti seçimde verdiği bütün sözleri yerine aynen getirir diğer partilerle asla karşılaştırılamaz kıyaslanamaz. Hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Herkesin merak ettiği soruya AK Partiden net yanıt geldi! Mülakatlar kaldırılacak mı?

Öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 Genel Seçimleri öncesindeki vaatleri arasında yer alıyordu. AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu TGRT'de katıldığı canlı yayında konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ"

AK Parti seçim süresince verdiği bütün sözleri yerine getirdiğini söyleyen Bahadır Yenişehirlioğlu, "AK Parti iddialarını ortaya koyar ve bunun süreç itibariyle hayata geçtiğini görürsünüz. Kurullar bu konuda ki çalışmalarını ve düzenlemelerini yapıyorlar. Her konuda yaptıkları gibi. Yani şunu ifade etmemiz lazım AK parti seçimde verdiği bütün sözleri yerine aynen getirir diğer partilerle asla karşılaştırılamaz kıyaslanamaz. Hep birlikte göreceğiz. Süreci takip edeceğiz." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise daha önce mülakat konusuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı;

Benim açımdan öğretmenliği tüm mesleklerden daha önemli görüyorum. Burada kendi üstüme bir sorumluluk alıyorum. İkinci kısım adalet. Benim üstüme düşen şey Cumhurbaşkanımıza ulaşan şikayetleri giderecek adil, objektif ve şeffaf bir mülakat mekanizması oluşturmak.

thumbs_b_c_166382e7b5def219e0706264b257a4cb

Üçüncü olarak da bize öğretmen atamalarıyla ilgili mevcut mevzuatta kanun diyor ki KPSS puanını, sonrasında 3 katı aday mülakata davet edilir ve mülakat notuna göre atama yapılır diyor. Böyle bir mevzuat varken üstüme düşen görevi yapmam gerekiyor. Sadece mülakat notuyla atama yapılmasını doğru bulmadık. Yüzde 100 mülakat etkisini yarıya düşürüyoruz dedik. Adalet, şeffaflık ve benzeri konularda tedirginliği olan kişilere de bir garanti verdim.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
29 Ekim'de emeklilere ikramiye verilecek mi? 29 Ekim'de emeklilere ikramiye verilecek mi?
THY uyardı! Uçuşu olanlar dikkat...THY uyardı! Uçuşu olanlar dikkat...
Özel, görevini fiilen bıraktığını açıkladı!Özel, görevini fiilen bıraktığını açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
mülakat akp bahadır yenişehirlioğlu başvuru

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tecavüze uğrayan 12 yaşındaki kız kapı kapı dolaşarak yardım istedi

Tecavüze uğrayan 12 yaşındaki kız kapı kapı dolaşarak yardım istedi

Crocs, Levi's, Cosori ve dahası! Ünlü markaların sevilen ürünlerine yarı fiyatına sahip olun

Crocs, Levi's, Cosori ve dahası! Ünlü markaların sevilen ürünlerine yarı fiyatına sahip olun

Tepki çeken anlar! "Dövme mi yaptı o?"

Tepki çeken anlar! "Dövme mi yaptı o?"

Botu yürüyen merdivene sıkışan çocuğun parmakları koptu

Botu yürüyen merdivene sıkışan çocuğun parmakları koptu

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.