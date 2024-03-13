Herkesin sorduğu soruya cevap verdi! "Kadınların erkeklerde nefret ettiği özellikler" notuyla paylaşıp tek tek sıraladı: 'Ev boş bize gidelim mi?'

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımları sayesinde dikkatleri üzerine çeken içerik üreticisi Selin Bayraktar bu kez erkeklerin kadınlar tarafından sevilmeyen özelliklerini sıraladı. İlk maddeye 'Ev boş bize gidelim mi demesi' seçeneğini ekleyen Bayraktar, "Pantolonundan görünen boxer. Adidas eşofman giymesi ve Nike ayakkabı. Banyodan çıkınca boydan fotoğraf gelir mi diye sorması. Boru gibi pantolon giymesi. Yürürken sol elini kalçasının arkasına doğru sallaması. Araba story atması" diyerek diğer maddeleri sıraladı.

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Bayraktar'ın paylaşımı sosyal medyada kullanıcıları tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ben seviyorum galiba bunları" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Güzel tespitler" yorumunu yaptı.