Herkesin zayıflamak için içtiği yağ kanseri tetikliyor!

Aspir yağı, şimdiye kadar faydalarıyla ön plana çıkıyordu. Ancak uzmanlar aspir yağı ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. Çok eski yıllarda renginden ötürü giysileri boyamak için kullanılan aspir yağı, ABD’de 1950’li yıllarda ticari amaçla kullanılmaya başlanıyor. Ülkemizde aspir yağı, ayçiçek yağına alternatif olarak gösterildi. Yemeklik yağ olarak üretilen aspir yağı sonraları biyodizel üreticileri için alternatif bir yağ olarak üretilme başlanıyor. Son yıllarda ise aspir yağı zayıflamak için özellikle kadınlar tarafından kullanılmaya başlandı. Uzmanlar ise kansere bile davetiye çıkaran bu yağ konusunda uyarıyor.

ASPİR YAĞI NEDİR? ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Aspir yağı, ana vatanı Güneydoğu Asya olan, sarı-turuncu renkli, dikenli ya da dikensiz şekilde yetişen bir bitkiden elde edilen yağdır. Ülkemizde ise çoğunlukla Akdeniz bölgesinde yetişir. 75 gram Omega-6 içeriğiyle ayçiçek yağına benzerlik gösterir. Ancak aspirde ayçiçek yağından daha fazla CLA (Konjuge Linoleik Asit) bulunur. Bunun yanı sıra aspir yağında hiç Omega-3 bulunmaz. Talebe göre iyileştirme çalışmaları ile Omega-9 değeri arttırılabilir. Yemeklik aspir yağı ısıl işlem, kimyasal muamele, sabitleme ve solvent akstraksiyonu gibi çok sayıda işlemden geçer.

ASPİR YAĞININ KULLANIM ALANLARI

Çok pahalı olan safran bitkisinin yerine, renginden dolayı çoğu zaman aspir bitkisi baharat amaçlı kullanılıyor. 1960 yılından önce ise endüstriyel hammadde olarak boya ve yüzey kaplamalarında kullanılan aspir, şimdilerde boyalarda çözücü olarak kullanılıyor. Saç kremi olarak kullanımı da yaygın şekilde görülebiliyor. Bunun için satın aldığınız saç ürünlerinin içeriğine bakmanız gerekiyor. En önemlisi de son yıllarda emeklik yağ olarak ve hayvanların yemlerinde de kullanılan yağ olarak karşımıza çıkıyor.

ASPİR YAĞI NEDEN ZARARLI?

Uzmanlar, günümüzde Omega-6 oranının bozulmuş olması sebebiyle aspir yağının insan sağlığını olumsuz etkileyeceğini bildiriyor. Ayrıca uzmanlar Omega-6 oranındaki büyük dengesizliğin kalp, kemik, eklem, kas hastalıkları, kanser, otoimmün hastalılar ve çok sayıda sağlık sorununu tetikleyebileceği görüşünde. Aspir yağının daha sağlıklı elde edildiği dönem olan orta çağda bu yağ, bazı hastalıkları tedavi edici olarak kullanıldı. Ancak günümüzde elde edilmesi aşamasında ısıya ve kimyasallara maruz kalması, potansiyel faydasını ortadan kaldırıyor. Sonuç olarak doğal Omega-6’yı almak artık çok zor olduğundan, Omega-3 kaynaklarından doğal olarak yararlanmamız gerekiyor.

ASPİR YAĞININ VÜCUT SAĞLIĞINA ETKİLERİ

Hava yollarını kısıtlar.

İltihaplanma süresini uzatır.

İltihaplanmayı kolaylaştırır.

Kanda pıhtılaşmayı arttırabilir.

Dolaşımı zorlaştırır.

Acı hassasiyetini arttırır.

Ateşi tetikler.

Kanser oluşumunu kolaylaştırır.

Şişkinliği arttırır.

Kan damarlarını daraltır. (Tgrt)



