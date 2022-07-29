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Kaynatıp suyunu içmeyen bin pişman! Kekik suyunun dudak uçuklatan faydaları! Kekik suyu nasıl yapılır?

29.07.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başta et yemekleri olmak üzere içine girdiği her yemeğin lezzetine lezzet katan kekik, faydalarıyla da dudak uçuklatıyor. Dağlara mis gibi kokusunu salan kekik, suyuyla da içenlere şifa dağıtıyor. Baharat olarak sıklıkla tercih edilen kekiğin her hali faydalı. Kekiği kaynatıp suyunu içtiğinizde ise bin bir derde deva oluyor. Kekik suyu faydalarını ve kekik suyu tarifini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Kaynatıp suyunu içmeyen bin pişman! Kekik suyunun dudak uçuklatan faydaları! Kekik suyu nasıl yapılır?

Kekik suyu sağlık için inanılmaz faydalı içeceklerin başında gelir. Orman kıyılarında, çimenlik, tarla ve çayırlarda yetişen kekik, sağlık açısından oldukça faydalıdır. Peki, kekik suyu nasıl yapılır? Kekik suyu neye iyi gelir, nasıl kullanılır? İşte, kekik suyu tarifi ve faydaları...

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KEKİK SUYUNUN FAYDALARI

Çok uzun yıllardır şifa olarak kullanılan kekik ve kekik suyu özellikle mide sorunlarına çok iyi geliyor. Alternatif tıpta sıklıkla kullanılan kekik suyu, iltihap kurutucu özelliği ile ön plana çıkıyor. Özellikle suyunun kaynatılıp tüketilmesi tavsiye edilmekte olan kekik suyu ne gibi faydalar sağlıyor?

  • Kekik suyu zengin bir antioksidan kaynağıdır
  • Anti-aging etkisi sayesinde hücrelerin iyileşmesini ve yenilenmesini sağlar.
  • Enfeksiyon hastalıklarında iyileştirici olması vesilesiyle mantar temizleme özelliğine sahip olduğu için açık yaralarda da iyileştirir.
  • Ağız sağlığını koruyarak bakterileri yok eder.
  • Düzenli olarak içildiğinde sindirim sisteminde yaşanılan sorunları iyileştirir ve kabızlığı giderir.
  • Yağ yakıcı özelliği sayesinde düzenli tüketim ile kilo vermenize yardımcı olur.
  • Antiseptik özelliği ile sivilcelerin iyileşmesini ve lekelerin giderilmesini sağlar.
  • Bağırsakları düzenler, mikrop ve enfeksiyonları temizler.
  • Bağışıklık sistemini destekler.
  • Hazımsızlığı ve şişkinliği giderir, kabızlığı önler.
  • Öksürüğü kesmeye yardımcı olur.
  • Sakinleştirici bir etkisi vardır.
  • Antioksidan etki yaratır.
  • Adet sancılarını azaltmaya yardımcı olur.
  • Cilt sağlığını korur.
  • Yüksek tansiyonu dengeler.
  • Kanser oluşumu riskini azaltır.
  • Saç dökülmesini engeller.
  • Kalp hastalığına yol açan etkenleri ortadan kaldırmada etkilidir.

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KEKİK SUYU NASIL YAPILIR?

Kekik suyu, kuru ya da taze kekikten yapılabilmektedir. Özellikle yemeklerden önce içilmesi, metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olur. Kekik suyunun zayıflatıcı etkilerinden faydalanmak için aç karna tüketilmesi önerilir.

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  • Suyu kaynatıp ateşten alın.
  • İçine kekiği ekleyip 10-15 dakika kadar demlendirin.

  • Ardından süzüp içebilirsiniz. (Ensonhaber)


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kekik suyu faydaları
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