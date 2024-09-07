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    4. Hesabın 5 bin TL gelmesini bekliyorlardı! 17 bin TL'yi görünce inanamadı... "Hazırlık ücreti almışlar" diyerek tepki gösterdi

    Hesabın 5 bin TL gelmesini bekliyorlardı! 17 bin TL'yi görünce inanamadı... "Hazırlık ücreti almışlar" diyerek tepki gösterdi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    07.09.2024 10:04
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    TikTok'ta 'Blondes Who Eat' kullanıcı adıyla paylaşım yapan genç bir kadın Teksas'ın Dallas bölgesindeki restorant, kafe ve barları ziyaret ederek yeme-içme deneyimini takipçileriyle paylaşıyor. Son olarak Teksas bölgesinde bir Lantin restorana gittiklerini söyleyen fenomen, hesabının beklediklerinin 3 katı gelmesi ve bu aradaki farkın 'hazırlık ücreti' olarak nitelendirildiğini söyleyerek duruma isyan etti.

    Hesabın 5 bin TL gelmesini bekliyorlardı! 17 bin TL'yi görünce inanamadı... "Hazırlık ücreti almışlar" diyerek tepki gösterdi

    MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta 'Blondes Who Eat' kullanıcı adıyla paylaşım yapan genç bir kadın Teksas'ın Dallas bölgesinde bir Latin restoranına gittiğini ve hesabın beklediğinin 3 katından fazla gelmesi üzerine şaşırdığını dile getirdi.

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    TikTok videosunda, yiyecek ve içeceklerinin toplamının 150 dolar (yaklaşık 5 bin 84 TL) civarında olması gerektiğini bildiğini belirtti. Ancak faturaya baktıktan sonra 530 dolar (yaklaşık 17 bin 965 TL) olduğunu görünce şok oldu. Genç kadın farkın ise hazırlık ücreti olduğunu belirterek isyan etti.

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    TikToker'ın paylaşımını izleyen bir kişi, restoranın menüde ekstra hazırlık ücretini belirtmemesi durumunda bunun "yasadışı" göründüğünü söyleyerek ücrete itiraz etmesini bile önerdi.

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