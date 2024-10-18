Hiç beklemiyordu! İsveç ineğinin saldırısına uğradı: İnek boynuzunu saplayıp yarım metre fırlattı... "Boynuzu beni deldi"

MYNET|DIŞ HABERLER 50 yaşındaki Lanette Wiltshire, Kent'teki Cobham Wood'a kız kardeşi ve kayınbiraderiyle birlikte günübirlik bir gezi yaptı. Döt çocuk annesi olan Wiltshire kendisine doğru bir hayvanın yaklaştığını söyleyerek, "Çok büyüktüler ve boynuzları her iki tarafta en az bir metre uzunluğundaydı. Bu ineklerin yanından geçmek istemiyordum ama kız kardeşim, tehlikeli olsalardı halk arasında serbestçe dolaşamayacaklarını, dost canlısı olduklarını söyledi. İkna olmadım ve diğer tarafa geri dönmemiz gerektiğini söyledim. Keşke kendi tavsiyemi dinleseydim. inek bana doğru yürümeye başladı ve yaklaştı. Koşarsam saldıracağından korktum, bu yüzden sakin kaldım ve yerimde durdum. Yaklaştıkça bunun korkunç bir sonla biteceğini anladım, yanıma geldi, başını eğdi ve beni yaklaşık yarım metre havaya fırlattı. Pantolonumda ve iç çamaşırımda bir delik açtı. Boynuzu beni deldi." dedi.

MORLUKLAR OLUŞTU

İneğin saldırısının sonrasında vücudunda morlukların meydana geldiğini söyleyen Wiltshire, "Hepimiz şokta olduğumuz için, yapabildiğimiz tek şey gülmekti.Bu şeyin gücü inanılmazdı. Ayağa kalkıp sadece o morluklarla yürüyebilmem bir mucize bence." diye konuştu.

Wiltshire ineğin neden sadece kendisini hedef aldığını bilmediğini ve bu duruma kırmız rujunun neden olmuş olabileceğini dile getirerek, "Korkunçtu. O boynuz bacağımı delip geçebilirdi. İneklerin orada olduğunu bilseydim, oradan geçmezdim. Bu ineğin hatası değil sadece bölgesini koruyordu" ifadelerini kullandı.