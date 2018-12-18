Hindi etinden pastırma olur mu?

Kahramanmaraş’ta ikamet eden Mustafa Uludağ isimli vatandaşın et fiyatlarının yüksek olmasından dolayı hindi etinden pastırma yapması meşhur Kastamonu pastırması ustalarının dikkatini çekti. Kastamonu’da 5 kuşaktan bu yana pastırma üretimi ve ticareti ile uğraşan Ali Korkoroğlu, gerçek pastırmanın kırmızı etten üretilebileceğini ifade etti. Pastırmacı Ali Korkoroğlu, kırmızı etin protein açısından daha zengin olduğunu belirtti.

Orta Asya’da yaşayan Türklerin savaş dönemlerinde tükettikleri kuru et olarak bilinen ve zamanla sarımsak, çemen ve tuz karışımından elde edilen pastırma, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. “Kastamonu pastırması mı yoksa Kayseri pastırması mı?” tartışmalarına bir de hindi pastırması eklendi.

Kahramanmaraş’ta ikamet eden Mustafa Uludağ ve eşi Aysel Uludağ’ın birlikte pastırma fiyatlarının yüksek olması nedeniyle yaptıkları hindi pastırmasına Kastamonulu pastırma ustası Ali Korkoroğlu’ndan cevap geldi.

108 yıldan bu yana pastırma üretimi ve ticareti ile uğraştıklarını ifade eden Korkoroğlu, Kastamonu pastırmasının doğallığını kaybetmeden üretildiğini ifade etti. Korkoroğlu, “1910’lardan beri ben 4’üncü kuşak, oğluma devrettik 5’inci kuşak. Yaklaşık 100 seneden fazla bu işle iştigal ediyorum. Kastamonu pastırmasının en büyük özelliği; tamamen etin doğallığını bozmadan etin kendi öz suyunu içinde tutarak kaybetmeden rüzgarla bir ayda kurutarak yapılıyor olması. Bir aylık süre içerisinde kuruyarak etin kendi öz doğal tadını müşterilerimize sunuyoruz. En büyük farkımız Kastamonu havasının kuru ve nemsiz olmasından dolayı pastırmalarımız çok güzel kızıyor. Ve pastırma kendi doğallığını kaybetmeden satışa sunabiliyoruz. En büyük özelliğimiz bu” dedi.