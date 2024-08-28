Hindistan'a giden bir Türk paylaştı! Peşinden ayrılmayan erkekleri tek tek gösterdi: "Böyle burası. Arkanda duruyorlar, bekliyoruz"

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek viral olmayı başardı. Hindistan'da giden bir Türk turist, sokakta bile rahat yürüyemediğini gösterdi.

Tanımadığı erkeklerin çevresini kuşattığını dile getiren kadın, arkasında durup onu dakikalarca izleyen erkekleri sosyal medyadan ifşa etti.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülere tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Donuk donuk bakıyorlar. Ben bile korktum" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Acayip rahatsız edici" yorumunu yaptı.