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    4. Hindistan'da tuhaf anlar! Kadın kılığına giren bir erkek büyük ilgi gördü... Erkekler etrafını sardı: Bir tanesi kucaklayıp götürdü

    Hindistan'da tuhaf anlar! Kadın kılığına giren bir erkek büyük ilgi gördü... Erkekler etrafını sardı: Bir tanesi kucaklayıp götürdü

    28.08.2024 08:22
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    28.08.2024 08:22
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    Hindistan'da kaydedilen bir görüntü sosyal medyada ilgi çekmeyi başardı. Görüntülerde kadın kılığına giren bir erkeğin etrafında bulunan diğer kişilerinin dikkatini çekmesiyle ortaya bir hayli tuhaf görüntüler çıktı. Erkek olduğunu bilmedikleri kadına yoğun ilgi gösteren erkeklerden bir tanesi onu kucağına alarak hızla uzaklaştı. O anlara sosyal medyadan yorum yağdı.

    Hindistan'da kaydedilen ilginç bir görüntüde bir erkek kadın kılığına girerek kalabalık bir erkek grubunun yanına gitti. Kadın olduğunu zannettikleri erkeğin etrafı kısa sürede sarıldı ve erkekler ona yoğun ilgi gösterdi.

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    Görüntülerin devamında kadın kılığına giren kişi bir erkek tarafından kucaklanarak hızla olay yerinden uzaklaştırıldı.

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    O anlarda çevrede bulunan diğer erkeklerin onların peşinden gittiği görüldü.
    O anlara sosyal medyadan binlerce yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı görüntülere, "Tövbe ya bu ne?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ne izledim böyle?" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Hindistan
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