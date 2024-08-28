Hindistan'da tuhaf anlar! Kadın kılığına giren bir erkek büyük ilgi gördü... Erkekler etrafını sardı: Bir tanesi kucaklayıp götürdü

Hindistan'da kaydedilen ilginç bir görüntüde bir erkek kadın kılığına girerek kalabalık bir erkek grubunun yanına gitti. Kadın olduğunu zannettikleri erkeğin etrafı kısa sürede sarıldı ve erkekler ona yoğun ilgi gösterdi.

Görüntülerin devamında kadın kılığına giren kişi bir erkek tarafından kucaklanarak hızla olay yerinden uzaklaştırıldı.

O anlarda çevrede bulunan diğer erkeklerin onların peşinden gittiği görüldü.

O anlara sosyal medyadan binlerce yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı görüntülere, "Tövbe ya bu ne?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ne izledim böyle?" yorumunu yaptı.