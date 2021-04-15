Hindistan'da günlük koronavirüs vaka sayısında yeni zirve

Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte bin 38 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 173 bin 123'e yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 200 bin 739 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 14 milyon 74 bin 564 oldu. Bu, ülkede 30 Ocak 2020'de ilk Kovid-19 vakasının görülmesinden bu yana en yüksek günlük vaka artışı olarak kayıtlara geçti.

Ülkede en fazla vaka, 3 milyon 578 bin 160 ile Maharaştra, 1 milyon 189 bin 175 ile Kerala, 1 milyon 94 bin 912 ile Karnataka eyaletlerinde saptandı.

Virüs bulaştıktan sonra iyileşenlerin sayısının 12 milyon 429 bin 564’e ulaştığı ülkede, 1 milyon 471 bin 877 kişinin de tedavisi sürüyor.

Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen 2. ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 4. ülke konumunda bulunuyor; 2 Nisan'dan bu yana günlük olarak dünyada en fazla vaka görülen ülke olmaya devam ediyor.

