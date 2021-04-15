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Hindistan'da günlük koronavirüs vaka sayısında yeni zirve

15.04.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da son 24 saatte 200 bin 739 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Hindistan'da günlük koronavirüs vaka sayısında yeni zirve

Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte bin 38 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 173 bin 123'e yükseldi.

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Hindistan'da son 24 saatte 200 bin 739 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 14 milyon 74 bin 564 oldu. Bu, ülkede 30 Ocak 2020'de ilk Kovid-19 vakasının görülmesinden bu yana en yüksek günlük vaka artışı olarak kayıtlara geçti.

Ülkede en fazla vaka, 3 milyon 578 bin 160 ile Maharaştra, 1 milyon 189 bin 175 ile Kerala, 1 milyon 94 bin 912 ile Karnataka eyaletlerinde saptandı.

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Virüs bulaştıktan sonra iyileşenlerin sayısının 12 milyon 429 bin 564’e ulaştığı ülkede, 1 milyon 471 bin 877 kişinin de tedavisi sürüyor.

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Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen 2. ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 4. ülke konumunda bulunuyor; 2 Nisan'dan bu yana günlük olarak dünyada en fazla vaka görülen ülke olmaya devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Hindistan

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