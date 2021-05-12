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Hindistan’da koronayla birlikte patlama yapmıştı! İşte kara mantar enfeksiyonunun ürperten fotoğrafı

12.05.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs dünya genelinde hızla can alırken, salgının en ağır vurduğu ülkelerin başında Hindistan geliyor. Ülke, daha virüsü kontrol altına alamamışken, şimdi de kara mantar enfeksiyonuyla mücadele etmeye başladı. Ölümcül enfeksiyona yakalanan kişilerin fotoğrafları da oldukça üzücü.

Hindistan’da koronayla birlikte patlama yapmıştı! İşte kara mantar enfeksiyonunun ürperten fotoğrafı

Salgının en hızlı şekilde ilerlediği Hindistan'da koronavirüsten dolayı büyük bir çaresizlik yaşanırken kimi insanlar inek dışkısını vücutlarına sürüyor, kimileri de oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle evde kendi oksijen ihtiyaçları için çareler bulma yoluna giriyor.

Bununla birlikte halk şimdilerde sadece koronavirüsle değil, virüsün bir yan etkisi olan kara mantar hastalığıyla da mücadele etmeye başladı. Covid'in “ciddi komplikasyonu” olan bu rahatsızlık çoğunlukla diyabet hastalarını etkilerken insanların organları yetmemeye uzuvları çürümeye başladı.

ÖLÜME DE NEDEN OLUYOR

Hastalık Covid-19’u atlatan kişilerde ortalama iki hafta sonra ortaya çıkıyor. Söz konusu kişilerin büyük çoğunluğu diyabeti olan hastalar. Mumbai Sion Hastanesi kulak, burun ve boğaz doktoru Renuka Bradoo, vakaların yılda altı vakadan iki ayda 24 vakaya çıktığını söyledi ve ekledi: Geçen yıl, bu ölümcül enfeksiyon, görme kayıplarına, burun ve çene kemiklerinin alınmasına ve birçok hastanın da ölmesine neden oldu. Renuka Bradoo, hastaların 11'inin bir gözünü kaybettiğini, altısının da öldüğünü söylüyor.

ÖNLEM ALINMAZSA BEYNİ ETKİLİYOR

Manchester Üniversitesi'nden Prof.David Denning söz konusu enfeksiyon hakkında, ''Enfeksiyon çoğunlukla sinüs, burun ve gözleri etkilemektedir. Geç vakalarda ne yazık ki beyni doğrudan etkileyebilir. En sık etkilenen diğer organ akciğerdir ve yine önlem alınmazsa kan damarlarını işgal edebilen ciddi bir zatürreye neden olabilir. Mukormikoz Covid-19'un ciddi bir komplikasyonu" dedi.

MANTAR ENFEKSİYONU NEDİR?

Olası ölümcül mantar enfeksiyonuna mukormikoz denir. Mukormikoz, çevrede çürüyen sebze ve meyve, ekmek, toprak ve bitkilerde yaşayan mukormisetler adı verilen bir grup küften kaynaklanır. Küf, ciltteki kesikler yoluyla vücuda girebilir veya insanlar onu soluduktan sonra sinüslerde veya akciğerlerde tutabilir. Mantar vücuda girdikten sonra bazen kan dolaşımına yayılabilir ve beyin, gözler, dalak ve kalp gibi organları etkileyebilir.

Mukormikoz, temel olarak sağlık sorunları olan veya vücudun mikrop ve hastalıklarla savaşma yeteneğini azaltan ilaçlar alan kişileri etkiler. Diyabetik veya bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde hayati tehlike oluşturabilir. Covid hastalarında ventilatuar destek alan hastalarda daha yaygındır. Doktorlar, bunun ciddi derecede steroid ilaçların kullanımından kaynaklanabileceğini düşünüyor. Steroidler, koronavirüse karşı aşırı aktif bir bağışıklık tepkisi mücadelesinin neden olduğu iltihabı azaltır.

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*Bu birinin gözünü etkileyen bir mantar enfeksiyonu. Covid hastasında değil ama aynı şekilde ortaya çıkıyor.

UZMANLAR GERÇEK VAKA VE ÖLÜ SAYISININ 5 İLE 10 KAT DAHA FAZLA OLDUĞU KONUSUNDA UYARIYOR

Diğer taraftan, ülkedeki corona virüs salgını şimdiye kadar bildirilen 22,66 milyon vaka ve 246 bin 116 ölümle Hindistan'da yıkıma yol açtı. Ancak, uzmanlar gerçek sayıların beş ile 10 kat daha fazla olabileceğini belirtirken, vatandaşların ülke çapında hastane yatakları, oksijen veya ilaç bulmakta zorlandığını ve birçoğunun tedavi eksikliği nedeniyle ölmeye mahkum olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Hindistan

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