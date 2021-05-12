Hindistan’da koronayla birlikte patlama yapmıştı! İşte kara mantar enfeksiyonunun ürperten fotoğrafı

Salgının en hızlı şekilde ilerlediği Hindistan'da koronavirüsten dolayı büyük bir çaresizlik yaşanırken kimi insanlar inek dışkısını vücutlarına sürüyor, kimileri de oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle evde kendi oksijen ihtiyaçları için çareler bulma yoluna giriyor.

Bununla birlikte halk şimdilerde sadece koronavirüsle değil, virüsün bir yan etkisi olan kara mantar hastalığıyla da mücadele etmeye başladı. Covid'in “ciddi komplikasyonu” olan bu rahatsızlık çoğunlukla diyabet hastalarını etkilerken insanların organları yetmemeye uzuvları çürümeye başladı.

ÖLÜME DE NEDEN OLUYOR

Hastalık Covid-19’u atlatan kişilerde ortalama iki hafta sonra ortaya çıkıyor. Söz konusu kişilerin büyük çoğunluğu diyabeti olan hastalar. Mumbai Sion Hastanesi kulak, burun ve boğaz doktoru Renuka Bradoo, vakaların yılda altı vakadan iki ayda 24 vakaya çıktığını söyledi ve ekledi: Geçen yıl, bu ölümcül enfeksiyon, görme kayıplarına, burun ve çene kemiklerinin alınmasına ve birçok hastanın da ölmesine neden oldu. Renuka Bradoo, hastaların 11'inin bir gözünü kaybettiğini, altısının da öldüğünü söylüyor.