Hindistan’da sırtında üçüncü bir kolla doğan bebek şaşkına çevirdi! Halk görmek için hastaneye akın etti

Hindistan’ın kuzeyindeki bir hastanede sırtında fazladan bir kolla doğan bebek yerel basında dikkatleri çekmeyi başardı. Polimelia teşhisi konulan ve son derece nadir olarak tanımlanan durum büyük ilgi çekti. Doğumdan sonra çekilen ve sosyal medyadan paylaşılan videoda bebeğin sırtında üçüncü bir kolun olduğu, bu uzvun diğer iki kolundan daha kısa ve sadece üç parmağı barındırdığı ifade edildi.

HENÜZ ADI AÇIKLANMADI

Anne Prosuta Suman henüz adını koymadıklarını söylerken bebeğin cinsiyeti ve doğum yöntemi de açıklanmadı.

Halk bebeği görmek için hastaneye akın ederken doktorlar cerrahi işlemle fazladan oluşan uzvu alabilmek için incelemelere başladıklarını söyledi.