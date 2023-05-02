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  4. Hindistan’da sırtında üçüncü bir kolla doğan bebek şaşkına çevirdi! Halk görmek için hastaneye akın etti

Hindistan’da sırtında üçüncü bir kolla doğan bebek şaşkına çevirdi! Halk görmek için hastaneye akın etti

02.05.2023 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’ın kuzeyindeki Rajasthan bölgesinde dünyaya gelen bir bebek ülkede geniş yankı uyandırdı. Sırtında büyüyen üçüncü bir kolla dünyaya gelen bebeği görenler şaşkına döndü. Polimelia teşhisi konulan bebek yerel basında geniş yankı uyandırınca halk onu görebilmek için hastaneye akın etti.

Hindistan’da sırtında üçüncü bir kolla doğan bebek şaşkına çevirdi! Halk görmek için hastaneye akın etti

Hindistan’ın kuzeyindeki bir hastanede sırtında fazladan bir kolla doğan bebek yerel basında dikkatleri çekmeyi başardı. Polimelia teşhisi konulan ve son derece nadir olarak tanımlanan durum büyük ilgi çekti. Doğumdan sonra çekilen ve sosyal medyadan paylaşılan videoda bebeğin sırtında üçüncü bir kolun olduğu, bu uzvun diğer iki kolundan daha kısa ve sadece üç parmağı barındırdığı ifade edildi.

HENÜZ ADI AÇIKLANMADI

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Anne Prosuta Suman henüz adını koymadıklarını söylerken bebeğin cinsiyeti ve doğum yöntemi de açıklanmadı.

2

Halk bebeği görmek için hastaneye akın ederken doktorlar cerrahi işlemle fazladan oluşan uzvu alabilmek için incelemelere başladıklarını söyledi.

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Hindistan bebek

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