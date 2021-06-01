Hindistan'dan sonra şimdi de Irak! Kara mantar hastalığı sınıra kadar geldi

Dünya bir yandan koronavirüs salgınıyla mücadele etmeye devam ederken, bir yandan da Hindistan'dan gelen üzücü haberleri takip ediyor. Koronavirüsle mücadele eden ülke bir yandan da kara mantar hastalığının pençesine düşmüştü. Bu duruma ilişkin iyi haberler beklenirken tam tersi gelişmeler yaşandı. Hastalığın iki ülkeye daha sıçradığı öğrenildi. Kara mantarın Mısır ve Irak'ta görülmeye başlandığı duyuruldu.

Irak’ın güneyindeki Dikar kentinde Dikar Halk Sağlığı Departmanı müdürü Hüseyin Riyad, vefat eden bir hastada siyah mantar vakasının kaydedildiğini doğruladı. Riyad, ülkede yayın yapan Shafaq Haber Ajansı'na, kaydedilen kara mantar vakasının bağışıklığı baskılanmış hastalara bulaşan türlerden biri olduğunu söyledi ve ekledi: Ölen kişinin hastalığı ölümünden sonra ortaya çıktı. Bu hastalık bağışıklığı baskıladığı için şeker hastalığı olanları ve COVID-19'lu insanları hedef alıyor.

MISIR'DA DA GÖRÜLDÜ

Öte yandan kara mantar olarak da bilinen mukromikoz hastalığı Mısır'da da ortaya çıktı. Mısırlı uzmanlar ülkede görülen vakaların çok az olduğunu kaydetti. Ancak kaç vaka olduğuna diar net bir sayı paylaşılmadı. Vakaların bazılarının tedavi edildiği belirtildi.