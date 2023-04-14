Hiperbarik oksijen tedavisi hangi hastalıklarda kullanılır? Hiperbarik oksijen tedavisi endikasyonları nedir?

Günümüzde hiperbarik oksijen tedavisi, medikal tedaviler arasında en sık uygulanan yöntemlerden biridir. Kanda ve dokularda yetersiz oksijenlenme meydana geldiğinde hasarlar görülmeye başlar. Bu tedavi yöntemiyle oluşan doku hasarlarının yeniden oksijen alıp iyileşmesi hedeflenir. Oksijen tedavisi her kişiye uygun olmayabilir. Bu yüzden öncelikli olarak hiperbarik tıp uzmanlarına danışılması önerilir.

Hiperbarik oksijen tedavisi hangi hastalıklarda kullanılır?

Hiperbarik oksijen tedavisinin kullanım alanı epey fazladır. Birçok hastalığın tedavisinde bu tedavi yönteminden yararlanılır. HBOT olarak da bilinen hiperbarik oksijen tedavisi, kanda ve dokularda azalan oksijeni yükseltmeye yaratan bir tedavi yöntemidir. Bilimsel yönden faydaları pek çok farklı çalışma ile kanıtlanmış bir tedavi şeklidir. Hiperbarik oksijen tedavisi günümüzde pek çok farklı hastalığın ortadan kaldırılmasında tercih edilir.

Kemik enfeksiyonları, kemik ölümü, ani işitme kaybı gibi hastalıklarda bu tedavi çok sık uygulanır. İç kulakta oksijen azalması meydana geldiğinde işitme problemleri ortaya çıkar. Ani işitme kaybı hiperbarik oksijen tedavisi yöntemiyle kısa sürede düzelir. Diğer hiperbarik oksijen tedavisi endikasyonları ise şu şekildedir:

Diyabetik hastaların iyileşmeyen yaraları

Gazlı gangren

Soba, şofben gibi zehirlenmeler

Ani işitme kayıpları

Termal yanıklar

Beyinde oluşan apseler

Ani görme kayıpları

Dalış kaynaklı vurgun rahatsızlığı

Ciddi kan kayıpları

Osteonekroz

Hava embolisi

Gaz embolisi

Kronikleşmiş kemik enfeksiyonları

Diyabetik sonucu oluşan ayak yaraları

Yumuşak dokuda meydana gelen nekrotizan enfeksiyonları

Kronikleşmiş kemik iltihabı gibi birçok hastalığın giderilmesi

Hiperbarik oksijen tedavisi nasıl uygulanır?

Hiperbarik oksijen tedavisinin uygulanış şekli son derece kolaydır. Alanında uzmanlaşmış hiperbarik tıp doktorları tarafından uygulanır. Oksijen tedavisine ihtiyaç duyan kişiler, basınçlı özel bir odaya alınır. Öncelikle odadaki basınç kademeli olarak artırılır. Ardından maske, tüp ya da başlık aracılığıyla saf oksijen verilir. Bu oksijen alımına belirli aralıklarla mola verilir ve sonra yeniden devam edilir.

Kişiler tedavi esnasında herhangi bir ağrı ya da acı hissi duymaz. Eğer kişiler oksijen alımı sırasında herhangi bir durumdan kaynaklı rahatsız olurlarsa tedavi birkaç dakikalığına durdurulur. Oksijen verilirken bir yandan odanın içerisindeki basınçta artar. Tedavinin uygulanış şekli ve süresi hiperbarik tıp uzmanları tarafından değerlendirilir.

Hiperbarik oksijen tedavisi kaç seans sürer?

Hiperbarik oksijen tedavisinin alanında uzmanlaşmış tıp hekimleri tarafından uygulanması son derece önemlidir. Bu tedavi yönteminde her seans çoğunlukla 90 ile 120 dakika arası sürer. Ancak acil durum gerektiren hallerde bu süre 2,5 saate kadar çıkabilir. Seanslar günde 1 şeklinde olabileceği gibi hastalığın seyrine göre günde 2 seans şeklinde de olabilir. Toplam seans süresi hastalığın şiddetine bağlıdır. Bazı rahatsızlıkların tedavisinde seans süresi 80’e kadar uzayabilir. Seans süresi ve sıklığı hiperbarik tıp hekimleri tarafından planlanır.

Saç ekiminde hiperbarik oksijen tedavisi uygulanır mı?

Hiperbarik oksijen tedavisi saç ekiminde de kullanılan bir yöntemdir. Saç ekimi genellikle saçları seyrek çıkan veya hiç çıkmayan kişilere uygulanır. Saç ekiminde ekilen saç tellerinin nefes alması ve beslenmesi son derece önemli bir konudur. Uzmanlar, saç ekimi sonrası ekilen saçların yaklaşık %20’sinin kayıpla sonuçlandığını belirtir. Bu kaybın yaşanmaması için hiperbarik oksijen tedavisi uygulanır. Bu tedavi yöntemindeki amaç, ekilen saç tellerinin beslenmesi ve saç köklerine daha kolay tutunmasıdır. Her tedavide olduğu gibi bu tedavi şeklinde de konuyla ilgili engin bilgiye sahip bir hiperbarik tıp uzmanına danışılması önerilir.

