Hiperbarik oksijen tedavisi neye iyi gelir? Hiperbarik oksijen tedavisi ne işe yarar?

Akciğerlere yeteri kadar oksijen gitmemesi nefes problemlerinin ortaya çıkmasına neden olur. Dokularda ve kanda oksijen seviyesi düştüğünde ölümcül sonuçlar doğurabilir. Günümüzde nefes sorunlarının giderilmesi için hiperbarik oksijen tedavisi tercih edilir. Bu tedavi yöntemiyle kanda ve dokulardaki oksijen azalımı, tekrardan istenilen seviyeye yükseltilir. Bu tedavinin alanında uzman bir hekim tarafından uygulanması büyük önem taşır.

Hiperbarik oksijen tedavisi neye iyi gelir?

Hiperbarik oksijen tedavisi kanda ve dokulardaki oksijen seviyesinin düşmesi sonucunda ortaya çıkan birtakım hastalıkların giderilmesi için uygulanan medikal bir yöntemdir. Oksijen olmadan hiçbir canlının hayatta kalması mümkün değildir. Oksijen yetersizliği akciğerlere zarar vermekle kalmaz, kalbi ve diğer organların yıpranmasına da neden olur. Hiperbarik oksijen tedavisi yalnızca oksijen yetersizliğinde değil, farklı pek çok rahatsızlığın tedavisinde de kullanılan bir yöntemdir. Hiperbarik oksijen tedavisinin uygulanması zor değildir. Ancak bu tür bir tedavinin konuyla ilgili uzmanlaşmış bir hekim tarafından yapılması çok önemlidir. Oksijen tedavisi görecek kişi veya kişiler basınçlı bir odaya alınır ve kişinin hastalık şiddetine göre saf oksijen verilir.

Saf oksijen çoğunlukla maske ile uygulanır. Özellikle dalış ile ilgili oluşan hastalıkların giderilmesinde çok sık tercih edilir. Ancak dalış dışında daha pek çok hastalığın tedavisinde de bu yöntemden faydalanılır. Hiperbarik oksijen tedavisi, hücrelerde meydana gelen hasarların giderilmesinde çok etkilidir. Hücrelere, dokulara ve kana yeterli oranda oksijen gitmediğinde ciddi hasarlar meydana gelir. Bunlardan biri de damar tıkanıklığıdır. Tıkanıklık esnasında pıhtılaşma söz konusu olur. Bu pıhtılaşma giderilemediğinde oksijensiz kalınır. Hiperbarik oksijen tedavisi damar tıkanıklığı gibi durumlarda kılcal damarların açılması için uygulanır.

Hiperbarik oksijen tedavisi ne işe yarar?

Hiperbarik oksijen tedavisinin kullanım alanı epey geniştir. Vücutta birçok farklı nedenden kaynaklı oksijen yetersizliği görülebilir. Bu durum dokuların ve hücrelerin zaman içerisinde yıpranmasına yol açar. Vücut oksijensiz kaldığında nefes almakta zorlaşır. Oksijen alınamadığında vücutta oluşan hasarların iyileşmesi mümkün olmaz.

Hiperbarik oksijen tedavisi kanda ve hücrelerde oksijen yetersizliği yaşandığı durumlarda uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntem ile nefes almada sıkıntı çeken bireylerin tekrardan rahat bir şekilde nefes alması sağlanır. Bu tedavi yöntemi her yaştan kişiye uygulanabilen bir yöntemdir. Ancak bu tedaviyi uygulatmadan önce konuyla ilgili uzman bir hekimin görüşünün alınması önemlidir. Kişiler tedaviye uygun görüldükleri takdirde hekimlerin tedavi planına göre oksijen terapisi uygulanır.

Hiperbarik oksijen tedavisi faydaları nelerdir?

Hiperbarik oksijen tedavisinin insan vücuduna pek çok faydası bulunur. Kandaki oksijen seviyesi düştüğünde bu seviyeyi tekrar yükseltmek için bu tedavi metodundan yararlanılır. Hiperbarik oksijen tedavisi endikasyonları arasında özellikle dalış esnasında oluşan dekompresyon hastalığı ve atardamar gaz ebolisi hastalığı bulunur. Bu hastalıkların giderilmesinde hiperbarik oksijen tedavisi çok sık kullanılır. Bu tür medikal tedavi metotlarının alanında uzmanlaşmış hekimler tarafından uygulanması son derece önemlidir. Genel olarak hiperbarik oksijen tedavisi faydaları ise şöyledir:

Kullanılan antibiyotiklerin daha iyi etki etmesini sağlar.

Vücutta oluşan yaraların daha hızlı iyileşmesinde etkilidir.

Anti ödem etkisi vardır.

Anti oksit etkiye sahiptir.

Kanda ve dokularda azalan oksijen seviyesini yükseltir.

Bakterileri öldürmede etkilidir.

Yeni damar gelişimini etkilemede büyük bir rol oynar.

Doku hasarlarının giderilmesinde etkilidir.

Yanıkların hızla iyileşmesinde etkilidir.

Soba ve benzeri zehirlenmelerde beyne oksijen gitmesini sağlar.

Ani işitme ve görme kayıplarının giderilmesinde etkilidir.

Ozon tedavisi ile hiperbarik oksijen tedavisi aynı mı?

Ozon tedavisi ile hiperbarik oksijen tedavisi aynı gibi görünse de aslında aynı değildir. Ozon tedavisinde asıl hedef kandaki oksijen miktarını yükseltmek değildir. Hiperbarik oksijen tedavisinde ise temel amaç kanda düşen oksijen oranını yükseltmeye yöneliktir. Ozon tedavisinde daha çok yanık, cilt yaraları, enfeksiyon veya dolaşım bozuklarının giderilmesi hedeflenirken, hiperbarik oksijen tedavisinde ise dalışa bağlı meydana gelen rahatsızlıklar, karbonmonoksit zehirlenmesi, damar tıkanıklıkları gibi hastalıkların giderilmesi hedeflenir.

