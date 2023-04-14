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Hiperbarik oksijen tedavisi yan etkileri nedir? Hiperbarik oksijen tedavisi zararlı mı?

13.04.2023 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsan vücudunda oksijen azaldığında birçok hastalık ortaya çıkar. Kanda ve dokularda azalan oksijenin tekrar yükseltilmesi için birtakım medikal tedavi yöntemlerine başvurulur. Hiperbarik oksijen tedavisi de bu medikal tedavi yöntemlerinden biridir. Bu tedavi yöntemiyle azalan oksijenin yerine konulması hedeflenir. Peki, hiperbarik oksijen tedavisi yan etkileri nedir?

Hiperbarik oksijen tedavisi yan etkileri nedir? Hiperbarik oksijen tedavisi zararlı mı?

Kanda ve dokularda bulunan oksijen miktarı azaldığında ciddi sağlık sorunları ortaya çıkar. Bu sorunların giderilmesi için hiperbarik oksijen tedavisi uygulanır. Bu tedavi şekliyle ilgili bilimsel birçok çalışma yapılmıştır. Çalışmalar neticesinde hiperbarik oksijen tedavisinin yarar sağladığı ispatlanmıştır. Her tedavi de olduğu gibi bu tedavi yönteminin de alanında uzman hekimler tarafından uygulanması önemlidir.

Hiperbarik oksijen tedavisi yan etkileri nelerdir?

Hiperbarik oksijen tedavisinde kişilere yüzde yüz saf oksijen verilir. Kandaki oksijen seviyesinin normal değerlerde olması büyük önem taşır. Bu tedavi yöntemiyle kanda bulunan çözünmüş serbest oksijen değerinin yükseltilmesi amaçlanır. Vücutta oksijen miktarı azaldığında ciddi doku hasarları oluşmaya başlar. Bu durumun önüne geçmek için oksijen tedavi yöntemleri arasında bulunan hiperbarik oksijen tedavisinden faydalanılır.

Hiperbarik oksijen tedavisi ne işe yarar? Hiperbarik oksijen tedavisi ne işe yarar?

Her tedavi yönteminde olduğu gibi hiperbarik oksijen tedavisinde de birtakım yan etkiler görülebilir. Bu yan etkilerin çoğu kısa sürede kendiliğinden geçer. Ancak bazı durumlarda nadirde olsa daha ciddi yan etkiler görülebilir. Hiperbarik oksijen tedavisi komplikasyonları arasında yaygın olarak görülen komplikasyonlardan biri ortak kulak barotravması, diğeri ise pnömotoraks hastalığıdır. Diğer yan etkiler ise şu şekildedir:

  • Oksijen toksisitesi
  • Geçici olarak gözlerde oluşan problemler (uzağı görememe gibi)
  • Kulak ile ilgili problemler
  • Sinüs ile ilgili problemler
  • Klostrofobi
  • Soluk borusunda yanma hissi
  • Nefes almada zorluk
  • Kuru öksürük
  • Beyin sinir sisteminde oksijen zehirlenmesi
  • Yüz bölgesinde seğirme, uyuşukluk
  • Kulak çınlaması

Hiperbarik oksijen tedavisi zararlı mı?

Hiperbarik oksijen tedavisi, tedaviye uygun olan herkese rahatlıkla uygulanabilir. Tedaviye uygun olup olmama durumu, konuyla ilgili alanında uzman olmuş bir hekimin onay vermesinden geçer. Tedavi süresi kişinin veya kişilerin şikâyetleri baz alınarak belirlenir. Hiperbarik oksijen tedavisinin olumsuz etkileri vardır. Ancak hiperbarik oksijen tedavisi zararları ve bu etkilerin büyük bir kısmı kısa sürede yok olur.

Hiperbarik oksijen tedavisi nedir? Hiperbarik oksijen tedavisi nedir?

Bu tedavi yönteminde basınç ön planda olduğu için kişilerde sıklıkla kulak ve sinüs problemleri görülür. Bu sorunlar ciddi risk taşımamakla birlikte kısa sürede kendiliğinden geçer. En sık görülen oksijen tedavisinin olumsuz etkileri orta kulak barotravmasıdır. Ancak bu durum kişide herhangi bir hasara yol açmaz. Kısa süre içerisinde kişi iyileşmeye başlar. Hiperbarik oksijen tedavisinde çok ciddi ve hayati tehlike oluşturacak etkiler ender olarak görülür. Kişilerin tedavi sonrası kendilerini iyi hissetmemeleri durumunda vakit kaybetmeden uzman bir hekime danışmaları büyük önem taşır.

Hiperbarik oksijen tedavisi kontrendikasyonları nelerdir?

Hiperbarik oksijen tedavisinde, kişilerin tedaviye uygun olması önemli bir konudur. Uygun görülmeyen kişilere bu tedavi yapılmaz. Bu durum hiperbarik tıp uzmanları tarafından belirlenir. Eğer kişilerin tedaviye engel olabilecek herhangi bir hastalığı veya rahatsızlığı varsa oksijen tedavisi uygulanması önerilmez. Hiperbarik oksijen tedavisi kontrendikasyonları yani bu tedaviyi kullanmaması gereken kişiler genel olarak şu şekildedir:

  • Pnömotoraks hastalığı olan kişilere
  • Kemoterapi ile ilgili ilaç kullanan kişilere
  • Üst solunum yolu enfeksiyonu olan bireylere
  • Koah hastalığı olan kişilere
  • İleri derece amfizem hastalığı olan kişilere
  • Yüksek ateşi olan kişilere
  • Kanser hastalarına
  • Akciğer ameliyatı geçiren bireylere
  • Orta kulakta otoskleroz ameliyatı geçirenlere
  • Epilepsi hastalarına
  • Hamilelere
  • Optik nörit hastalığı olan kişiler
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