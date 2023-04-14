Hiperbarik oksijen tedavisi nedir? Hiperbarik oksijen tedavisi ne için kullanılır?

Hayatta kalmak ve nefes alabilmek için oksijene her zaman gereksinim duyulur. İnsan, hayvan, bitki fark etmeksizin her canlı için bu durum geçerlidir. Kandaki oksijen miktarı azaldığında ciddi sağlık sorunları kendini gösterir. Bu sorunların giderilmesi için bazı medikal tedaviler uygulanır. Hiperbarik oksijen tedavisi de bu medikal uygulamalar arasında yer alır. Bu tedavi şeklinin sualtı hekimliği ve hiperbarik tıp uzmanları tarafından yapılması önemlidir.

Hiperbarik oksijen tedavisi nedir?

Her canlının sağlıklı bir şekilde yaşamlarını devam ettirebilmesi için yeterli seviyede oksijen alması gerekir. Vücut yeterli seviyede oksijen alamadığı zaman çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasına sebep olur. Oksijen her canlı için oldukça önemli bir moleküldür. Günümüzde medikal tedavi yöntemleri ile nefes darlığının önüne geçilir. Bu medikal tedavi metotları arasında oksijen tedavisi de bulunur.

Hiperbarik nedir konusu, nefes alma problemi yaşayan kişiler için önemli bir konudur. Kanda ve dokularda oluşan oksijen azlığının giderilmesi için hiperbarik oksijen tedavisi uygulanır. Hasta olan kişilere kapalı ve özel bir oda içerisinde saf oksijen verilir. Kişilere oksijen verilen odalar, basınçlı olma özelliğini taşır. Kişiler bu oda içerisinde tamamıyla basınç altında kalır ve aralıklı olarak saf oksijen almaları sağlanır.

Hiperbarik oksijen tedavisi ne için kullanılır?

Hiperbarik oksijen tedavisi, nefes almada zorluk çeken kişilerin daha rahat nefes almasını sağlayan bir tedavi şeklidir. Yalnızca nefes sorunlarında değil, çeşitli birçok hastalığın tedavisinde bu medikal yöntemden yararlanılır. Bu tedavi yönteminde kişilerin nefes ile ilgili sorunları baz alınarak uygulama yapılır. Kişinin şikâyetlerine göre maske, soluk borusuna takılan tüp ya da başlık ile oksijen tedavisi uygulanır. Basınç odalarında aynı anda birden fazla kişiye oksijen verilebilir. Ayrıca hiperbarik oksijen tedavisi SGK ödemesi ile karşılanan bir tedavi şeklidir. Genel olarak hiperbarik oksijen tedavisinin uygulandığı hastalıklar şu şekildedir:

Siyanür zehirlenmelerinde,

Dalış esnasında oluşan vurgun hastalığında,

İleri derecede olan anemi hastalıklarında,

Yanıkların tedavisinde,

Ani işitme kayıplarında,

Ani görme kayıplarında,

Kemik ölümü gerçekleşen durumlarda,

Karbonmonoksit zehirlenmelerinde,

Atar damarlarda hava baloncuğunun oluştuğu durumlarda,

Beyinde gelişen enfeksiyonların sonucu oluşan apselerin tedavisinde,

Kulak ya da daha yakın kısımlarda oluşan enfeksiyonların beyne ulaşması durumunda,

Diyabetik ayak yaralarında,

Işın tedavisi sonrası oluşan doku hasarlarında,

Gazlı gangren hastalığında,

Kemik iliği enfeksiyonlarının tedavisinde sıklıkla kullanılır.

Hiperbarik oksijen tedavisi yararları nelerdir?

Hiperbarik oksijen tedavisinde kişilerin bu tedaviye uygun olup olmadığının belirlenmesi büyük önem taşır. Bu sebepten tedavi uygulanmadan önce kişiler, sualtı hekimliği ve hiperbarik tıp uzmanı tarafından detaylı bir şekilde değerlendirilir. Tedaviye uygun olan kişilere, hastalığın şiddetine göre tedavi planı çıkartılır. Hiperbarik oksijen tedavisinde her bir seans ortalama 90 ile 120 dakika arasında sürer. Seansların süresi ve kaç seans uygulanacağı hekimler tarafından belirlenir. Genel olarak hiperbarik oksijen tedavisinin sağladığı yararlar ise şu şekildedir:

Uyku problemlerinin giderilmesinde yardımcı olur.

Odaklanma ve dikkat sorunlarının giderilmesini sağlar.

Duygu durum değişikliklerini düzenler.

Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

Vücutta oluşan ödemlerin azalmasında etkilidir.

Gaz ya da hava kabarcığı yüzünden oluşan doku hasarlarını iyileştirir.

Yaraların daha hızlı iyileşmesinde etkilidir.

Akciğerlerin normalden daha fazla oksijen almasını sağlar.

Hiperbarik oksijen tedavisiyle ilgili birçok bilimsel çalışma yapılmış ve bu çalışmalar sonucunda bu tedavi yönteminin faydalı olduğu kanıtlanmıştır. Bu tedavi yöntemiyle ilgili en doğru bilgileri almak için hiperbarik oksijen tedavisi konusunda uzman olan hekimlere danışılması tavsiye edilir.



