Hipnozun tehlikeleri nedir? Hipnoz zararlı mı?

Hipnoz yöntemi adını Uyku Tanrısı olan Hypnopsis’ten aldığı bilindiği için bir uyku hâli olarak tanımlanır. Özellikle halk arasında birini uyutarak bilincini yönetmek şeklinde yorumlanmaktadır. Ancak gerçekte hipnoz uygulama yapılan kişinin odaklanmasını sağlama amacı taşıyan bir yöntemdir.

Hipnoz ile tedavi nedir?

Uzman bir doktor tarafından uygun koşullar içinde yapılması gereken hipnoz uygulaması kişinin konsantrasyonu sağlama amacı ile yapılır. Kişi bilincini kaybetmez. Aksine tek bir noktaya odaklanır. Bu sayede kişinin farkındalık yaşaması hedeflenir. Uygulama yapılan kişiler hipnoz yapan kişinin her söylediğini duyacak ve algılayacak şekilde açık bir zihin halindedir. Kişilerin bilinçlerini kaybetmediğinin bir kanıtı da budur. Çünkü uygulama yapılan kişiler karakterlerine aykırı bir durumda hipnozda değilken nasıl tepki veriyorlarsa hipnoz esnasında da aynı tepkiyi verirler. Hipnoz tedavisinden yararlanmak için hiçbir engeli bulunmayan kişiler şu sıkıntılara çare olma ihtimali ile hipnoz yaptırmaktadırlar:

Cinsel isteksizlik

Özgüvensizlik

Uyku sorunları

Yeme bozuklukları

Çeşitli korkular

Hipnozun zararları nelerdir?

Her uygulamada olduğu gibi hipnoz için de bazı yan etkiler söz konusu olabilmektedir. Hipnozun tehlikeleri kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Bilinen ve resmen açıklanan ciddi sonuçlar bulunmamaktadır. Ancak kişinin hipnoza uygun olup olmaması konusunda net bir sonuca ulaşılmadan kimseye hipnoz yapılamaz.

Hipnoz yapılabilmesi için kişinin buna razı olması ve gönüllü olarak yaptırması gerekir. Uygulamayı yapacak olan kişiye duyulan güven de son derece önemlidir. Ancak bazı durumlarda kişilere asla hipnoz uygulaması yapılmaz. Bu durumların başında yaşlılar ve psikolojik hastalıklarla ilgili kesin ve net bir tanı konmuş olan kişiler gelmektedir.

Genel olarak özellikle halk arasında hipnoz zararlarının başında uyanamama hali olduğu söylenmektedir. Ancak dünyanın hiçbir yerinde böyle bir kayda rastlanmadığı söylenmektedir. En bilinen ve olası bazı yan etkilerinden birkaçı şu şekildedir:

Baş dönmesi

Mide bulantısı

Algıda sorun yaşanması

Bağımlılık

Bu durumların yaşanması kesin olmamakla birlikte her zaman olumsuz durumların yaşanma ihtimali vardır. Herhangi bir sorun yaşamamak için doktor önerisi ya da yönlendirmesi olmadan bu uygulamaya başvurulmamalıdır.

Kimler hipnoz olamaz?

Bazı kişiler hipnoza yatkın değildir. Bu durumun birden fazla sebebi olabilmektedir. Bir hipnoz uygulamasının yapılabilmesi için odaklanma ve hayal gücü becerisi ile birlikte gönüllü olmak son derece önemlidir. Herkes hipnotize olamaz ama kişi hipnotize olmaya yatkın olduğu halde gönüllü değilse hipnoz uygulaması gerçekleşemez.

Yaş ne kadar ilerlerse hipnoza olan yatkınlık aynı oranda azalmaktadır. Çocuklar hipnoza en yatkın kişilerdir. Yatkınlık durumu kişinin ruhsal durumu ile birlikte karakter özellikleri ile de ilgili olabilmektedir. Dünyada alternatif bir tıp uygulaması olarak kabul edilmiş olan hipnozun günümüzde gösteri amaçlı yapılması da yasaklanmıştır. İnsan psikolojisinin ve ruhunun aşırı hassas olması nedeniyle hipnozun zararları direkt ya da dolaylı olarak görülebilmektedir. Kişiler uzman bir doktorun onayı olmadan hipnoz yöntemine başvurmamalıdırlar. Şu gruplardan birine dahil olan hiç kimseye hipnoz yapılamayacağı bilinmektedir: