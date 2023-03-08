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Hipnozla cinsel tedavi nedir? Vajinismus tedavisinde hipnoz etkili mi?

03.03.2023 00:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alternatif tıp uygulamalarından biri olarak kabul edilen tedavi yöntemlerinden biri de hipnozla tedavidir. Dünyanın birçok ülkesinde farklı şikâyetler ve durumlar için kullanılan hipnoz yöntemi ülkemizde de bu alanda uzman kişiler tarafından başvurulan bir uygulamadır. Hipnoz yönteminin cinsel sorunlara neden olan bazı hastalıklar için kullanıldığı da söylenmektedir. Peki, hipnoz tedavisi cinsel sorunlarda ne kadar etkili?

Hipnozla cinsel tedavi nedir? Vajinismus tedavisinde hipnoz etkili mi?

Ağırlıklı olarak ruhsal ve psikolojik açıdan duyulan rahatsızlıklarda uygulanan tedavi yöntemlerinden biri de hipnozdur. Hipnoz alternatif tıp uygulamalarından bir olarak kabul edilir. Diğer alternatif tıp yöntemleri gibi hipnozun da bazı yan etkileri olabilir. Bu nedenle uzman bir kişi tarafından doktor onayı olmadan yapılmaması gereken bir uygulamadır. Hipnoz uygulaması, uzmanlar tarafından uygun görülen kişiye farklı sorunlar için yapılabilir. Bu sorunlardan bazıları şunlardır: Uyku sorunu, yemek bozuklukları, korkular, öfke kontrolü sağlayamama, aşırı endişe hâli, cinsel sorunlar.

Hipnoz nedir?

Hipnoz Yunanca kökenli bir kelimedir ve uyku demektir. On sekizinci yüzyıldan bu yana kullanılan bir yöntemin de ismidir. Bu yöntemde hastanın kendi kontrolünü bilinçli olarak hipnoz yapacak kişiye bırakması söz konusudur. Beş farklı şekilde hipnoz yapılabilmektedir. Farklı korkular, sürekli endişe hali, uykusuzluk gibi sorunlar için uygulanabilen hipnoz ile cinsel terapi uygulamaları da yapılmaktadır. Bu uygulamanın en sık olarak kullanıldığı sorunlardan biri de cinsel işlevde sorunlar ve sıkıntılardır.

Hipnozla tedavi edilen cinsel hastalıklar nelerdir?

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre hipnozun başlıca amacı kişinin bilinçaltına ulaşarak duyduğu endişe, yaşadığı sıkıntı konusunda farkındalık oluşturmaktır. Bu anlamda hipnoz uygulaması ve hipnoterapi yöntemi ile vajinusmus tedavisi yapmak da mümkündür. Hipnoz yöntemi uygulanarak tedavi edilebilecek cinsel sıkıntılardan bazıları şunlardır:

  • Erken boşalma
  • Cinsel isteksizlik
  • Orgazm olamama sorunu
  • Ereksiyon bozuklukları
  • Vajinismus
Hipnozla tedavi alternatif tıp yöntemi midir? Hipnozla tedavi alternatif tıp yöntemi midir?

Hipnoz ile cinsel terapi faydaları nelerdir?

Eğer bu yöntemin kişi için herhangi bir olası yan etkisi önceden saptanmadıysa ve uygulama yapılacaksa vajinismus tedavisinde hipnoz yöntemi uygulanmasının kişi için uzun soluklu bir çözüm olacağı bilinmektedir. Cinsel sıkıntılar için uygulanan hipnoz ve hipnoterapi uygulamalarının uygulama yapılan kişi için bazı faydaları şu şekilde sıralanabilir:

  • Bedensel ve zihinsel rahatlama
  • Kaygı durumundan kurtulma
  • Geçmişte bu konun ile ilgili yaşanmış olan taciz ve benzeri durumlar nedeniyle oluşan travmalardan arınma

Hipnoz uygulamasının doğru şekilde uygulanması ve uzman kişiler tarafından yapılması son derece önemlidir. Aksi takdirde öngörülemeyen ve ciddi zararlara yol açacak yan etkiler söz konusu olabilir. Bu etkiler kişinin bünyesine göre değişiklik gösterebilir.

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